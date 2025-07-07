Рост цен на топливо продолжается. Вмешается ли в ситуацию АМКУ

"Сейчас у Комитета отсутствуют основания для осуществления мер контроля в части ценового мониторинга рынков светлых нефтепродуктов (топлива)", - говорится в ответе АМКУ.

В ведомстве подчеркнули, что цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию.

"Свободная конкуренция на рынке предусматривает прежде всего свободное ценообразование, когда цена формируется как показатель равновесия между спросом и предложением. К полномочиям Комитета не относится проведение ценового мониторинга рынков светлых нефтепродуктов (топлива)", - сообщили в АМКУ.

Когда выросли цены на топливо

Цены на бензин и дизель в Украине выросли на 6-7% в первые дни обострения конфликта Израиля и Ирана, которое началось 13 июня.

Тогда мировые цены на нефть резко увеличились, что должно было привести к подорожанию нефтепродуктов.

Средние розничные цены в Украине на конец июня на бензин А-95 составляли 58,92 гривен, на дизельное топливо - 55,88 гривен за литр.

Эксперты назвали такое подорожание безосновательным и спекулятивным, поскольку цены были подняты на топливо, которое закупалось сетями еще до обострения конфликта, то есть без учета фактора его влияния на рынок.

Эффект от повышения цен на нефть в цене нефтепродуктов в Украине мог появиться только к концу июня.

После ослабления конфликта между Израилем и Ираном в конце июня цены на нефть снизились, но цены на топливо в Украине значительно не изменились.

Цены не снижаются

В начале июля цены на нефть остаются на относительно высоком уровне. Соответственно, цены на топливо тез существенно не меняются.

Стоимость бензина А-95 в Украине на 7 июля иногда превышает 60 гривен за литр, дизельного топлива - 56 гривен за литр.