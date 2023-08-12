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Что будет с долларом после отмены фиксированного курса: оценки экспертов

Новина українською →
Украина, Суббота 12 августа 2023 14:28
Что будет с долларом после отмены фиксированного курса: оценки экспертов Фото: эксперты оценили, что будет с долларом после отмены фиксированного курса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Наталья Юрченко

Курс доллара после отмены фиксированной стоимости не должен сильно измениться. Нацбанк может установить небольшой неформальный коридор к текущему курсу.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Фиксированный курс гривны к доллару отменят. Какую замену готовит НБУ и что будет с валютой".

НБУ отмечает, что планирует перейти к гибкому курсу доллара. Это подразумевает контроль и при необходимости, корректировку ситуации на рынке.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук в комментарии РБК-Украина отметил, что рамки курса определены не будут. По его мнению, если коридор будет как-то ограничен, рынок сразу выйдет на максимальное значение.

"Коридор - это точно не то, что они собираются делать. Я очень сомневаюсь, что они будут давать любой ориентир по значению курса или динамику девальвации", - отметил Ваврищук.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий предполагает, что на первом этапе для колебаний курса будет установлен небольшой неформальный коридор в пределах 30 копеек к текущему курсу. Именно в этом коридоре курс и будет меняться.

Как сообщалось, в Украине готовятся перейти к гибкому курсу доллара, поэтому фиксированный курс может быть отменен.

НБУ также не исключает, что курс доллара может варьироваться после отмены фиксированной стоимости.

Детальнее о том, какую замену готовит НБУ и что будет с валютой - читайте в нашем материале.

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