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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины

Украина, Среда 23 октября 2024 09:11
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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины Фото: МВФ ухудшил прогноз (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту экономики Украины на ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (октябрь 2024 года).

Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,0%, что ниже прогноза за апрель (3,2%).

На 2025 год прогноз снижен до 2,5% с 6,5%.

Рост ускорится только в 2026 году - до 5,3% (ранее ожидался рост на 5,0%).

Прогноз по мировой экономике

По прогнозу МВФ, мировая экономика продолжит расти на уровне 3,2% в 2024 и 2025 годах, такими же темпами, как и в 2023 году (3,3%). Среднесрочный рост в течение пяти лет замедлится до "посредственных" 3,1%, что значительно ниже допандемического тренда.

МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что некоторые страны, включая США, демонстрируют устойчивость. "Новости по США в определенном смысле очень хорошие", - сказал Гуринша.

Согласно отчету, экономика США продолжит обеспечивать большую часть толчка для мирового роста до конца текущего года и в 2025 году.

Тем не менее, в документе предупреждается о наличии большого количества рисков, связанных с вооруженными конфликтами, возможными новыми торговыми войнами и последствиями жесткой денежно-кредитной политики, проводимой ФРС и другими центральными банками для сдерживания инфляции.

Прогнозы МВФ

Напомним, в октябре МВФ обновил базовый и негативный сценарий для экономики Украины в зависимости от продолжительности и интенсивности войны. Согласно базовому сценарию, война закончится в конце 2025 года. Ранее МВФ ожидал ее окончания в конце 2024 года.

Негативный сценарий предполагает более интенсивные боевые действия и завершение войны в середине 2026 года, что приведет к падению экономики в 2025 году и стагнации в последующие годы.

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