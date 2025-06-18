ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Прошлое ворвется ураганом в жизнь этих знаков Зодиака: кто встретит своего бывшего

Среда 18 июня 2025 16:31
UA EN RU
Прошлое ворвется ураганом в жизнь этих знаков Зодиака: кто встретит своего бывшего Гороскоп любви (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Когда кажется, что все обиды и нерешенные недоразумения остались в прошлом, Вселенная доказывает, что у нее всегда свои планы. И в ближайшее время представители четырех знаков Зодиака окажутся перед непростым выбором: впустить в жизнь бывшую любовь или наконец поставить жирную точку.

Кого ждут призраки прошлого и что обещает гороскоп, рассказывает РБК-Украина.

Телец

Уже очень скоро в вашу жизнь попытается вернуться человек, с которым вы давно попрощались. В этом нет ничего плохого, ведь прошлое не всегда стучится в дверь только для того, чтобы принести проблемы. Просто взвесьте все "за" и "против", решение принимать только вам. Если вы готовы снова нырнуть в отношения, которые приносили вам счастье - почему нет?

Водолей

Вселенная часто с нами шутит, и когда вы думаете, что уже сожгли все мосты, она возвращает кого-то из прошлого. Возможно, это шанс проработать все обиды и научиться говорить "нет". Но может быть так, что встреча с бывшим подарит вам ценный и очень особенный инсайт, которого вам так не хватало. Ничего не бойтесь и помните: ваше счастье в ваших руках.

Дева

Призраки прошлого приходят внезапно и могут мгновенно вернуть вас в воспоминания - приятные или не очень. Но не следует бежать от встречи с тем, от чего невозможно убежать. Не тратьте свое время и посмотрите своим страхам в глаза. Результат вас невероятно удивит, ведь Вселенная готовит для вас щедрое вознаграждение.

Овен

У каждого есть история, которая словно сон, который трудно забыть. Старые эмоции могут накрыть с новой силой, будьте к этому готовы. И если бывший партнер появится в вашей новой реальности - подумайте, почему это произошло именно сейчас. Возможно, Вселенная дает вам шанс наконец-то что-то понять или попрощаться с иллюзиями.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Astrostyle, Knowinsider.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрология
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде