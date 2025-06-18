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Летнее солнцестояние подарит новую жизнь 4 знакам Зодиака: кто скажет "пока" всем неудачам

Среда 18 июня 2025 06:12
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Летнее солнцестояние подарит новую жизнь 4 знакам Зодиака: кто скажет "пока" всем неудачам Гороскоп на летнее солнцестояние (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Летнее солнцестояние. которое состоится 21 июня, может стать началом нового периода, будто невидимый импульс, и он сотрет все старое и подготовит пространство для нового. И именно тогда некоторые знаки Зодиака могут почувствовать, как их жизнь разворачивается в другую сторону.

Кому гороскоп на летнее солнцестояние сулит конец "черной полосы", рассказывает РБК-Украина.

Скорпион

Вы давно носили на себе броню, но сейчас пришло время ее снять. Это солнцестояние может показать, что ошибки это не приговор, а лишь опыт. Вас ждет освобождение от того, что приносило проблемы. Возможно, это касается старых отношений, нереализованных планов или внутренней борьбы. С этого момента вы пойдете вперед уверенно и без сложностей.

Близнецы

Ваш разум всегда работает на полную, но в этот раз решение придет изнутри. Летнее солнцестояние будто сотрет лишние мысли и оставит только одно - ясное понимание, куда двигаться и что делать дальше. Вы сможете сказать "прощай" хаосу и проблемам, а еще наконец сосредоточиться на чем-то действительно важном. На горизонте новая жизнь, встречайте ее с верой в чудеса.

Козерог

Вы привыкли держать ситуацию под контролем, но сейчас вам стоит довериться переменам. Солнцестояние принесет неожиданные события, именно они будут вашим шансом на счастье. Вы почувствуете, что старые ограничения больше не имеют над вами власти. Наступает момент, когда можно начать строить жизнь с самого начала, с новой мотивацией и спокойной уверенностью.

Весы

Ваше внутреннее равновесие долго шаталось под давлением внешних обстоятельств. Но сейчас вас ждет обновление, будто мир стал на паузу, чтобы дать вам возможность подышать. Летнее солнцестояние подарит вам спокойствие и новую перспективу. Вы скажете "пока" старым страхам, неудачам и сомнениям, и впервые за долгое время снова почувствуете себя живыми.

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При создании материала были использованы источники: Parade, Collective World.

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