Сделает формулы и презентации: Claude интегрировали в Google Workspace

Anthropic выпустила бета-версию официального дополнения Claude для Google Workspace, позволяющего ИИ редактировать текстовые документы, создавать формулы в таблицах и формировать презентации непосредственно внутри сервисов техногиганта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anthropic .

Прямое редактирование документов и автоматизация в Таблицах

Главным отличием нового дополнения является возможность ИИ напрямую вносить изменения в файл.

В Google Docs пользователи могут выделить фрагмент текста и попросить Claude сократить его, изменить тональность или исправить формулировки - соответствующие правки применятся сразу внутри документа .

Еще больше возможностей расширения доступны при работе с Google Sheets. Claude способен самостоятельно прописывать формулы, строить сводные таблицы, создавать диаграммы, очищать массивы данных от ошибок и добавлять новые вкладки.

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Режимы контроля и двухсторонние коннекторы

Разработчики предусмотрели гибкие настройки контроля за действиями ИИ.

Так, по умолчанию работает режим "Спросить перед редактированием" (Ask before edits), который требует от пользователя подтверждения каждой смены через специальную карту. Для длительных или рутинных задач можно включить режим "Принимать все правки" (Accept all edits), где алгоритм работает автономно.

Кроме внутреннего плагина, Anthropic запустила специальные коннекторы.

Они позволяют начинать работу непосредственно в интерфейсе Claude: например, вставить ссылку на Google Sheet для реорганизации данных или попросить создать новую презентацию Google Slides на основе текстовых заметок.

Обновление уже доступно в бета-версии для пользователей платной подписки Claude Pro, Max, Team и Enterprise.

Интересно, что новый функционал создает прямую конкуренцию встроенному ассистенту Google Gemini, предоставляя поклонникам Claude возможность работать с оптимальным ИИ прямо в привычной среде Google Workspace.