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Сделали это намеренно. Ким рассказал об "ответе" оккупантам за обстрел Николаева

Новина українською →
Николаев, Четверг 08 декабря 2022 12:11
Сделали это намеренно. Ким рассказал об "ответе" оккупантам за обстрел Николаева Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об "ответе" оккупантам за обстрел Николаева (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уже готовят отдельный пакет контрмер в качестве реакции на обстрел оккупантов Николаева в четверг, 8 декабря. Известно, что обстрел был совершен умышленно - для этого оккупанты даже подъехали ближе к линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Террористы снова обстреляли Николаев. Не было обстрела с 11-го числа, почти месяц. С военными переговорили, мы готовим пакет контрмер отдельно, исходя из того, что оккупанты специально выехали ближе к линии фронта и намеренно обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи. Это пальцем в небо, по гугл карте, видимо, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно",- сказал он.

Как сообщалось, в ночь на 8 декабря российские войска нанесли ракетный удар по транспортной базе в Николаеве. Вследствие обстрела загорелись автобусы.

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