ua ru
Чт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ночью ударили по транспортной базе в Николаеве: сгорели автобусы

Новина українською →
Николаев, Четверг 08 декабря 2022 08:25
Оккупанты ночью ударили по транспортной базе в Николаеве: сгорели автобусы Фото: оккупанты ночью ударили по транспортной базе в Николаеве (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 8 декабря российские войска нанесли ракетный удар по транспортной базе в Николаеве. Вследствие обстрела загорелись автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Удар по Николаеву! Оккупанты ударили по транспортной базе. Горели автобусы. Информации о жертвах нет. На месте работают ГСЧС", - написал Тимошенко.

Фото: последствия ракетного удара по транспортной базе в Николаеве (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области более 70 снарядов. Обошлось без жертв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Обстріл ракетный удар
NEWS
Кулеба призвал ЕС наложить жесткие санкции на производство ракет в России
Кулеба призвал ЕС наложить жесткие санкции на производство ракет в России
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны