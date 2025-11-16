Срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште - это стратегическая ошибка РФ, - Стубб

Решение об отмене встречи Трампа и Путина было принято после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Стубб отметил, что во время этого разговора Рубио, вероятно, осознал, что "россияне не уступили ни на йоту", а значит "нет смысла ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит ни соглашения, ни чего-то другого".

"Отмена встречи была еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них была возможность, и они ее упустили", - подчеркнул президент Финляндии.

Стубб также отметил, что для него игра в гольф стала "дверцей", которая помогла наладить связь с Трампом.

По его мнению, хотя Трамп и президент Украины Владимир Зеленский имеют "бурные отношения", он и другие европейские лидеры могут помочь стать мостом между ними.

"Мы переводим президента Трампа президенту Зеленскому и наоборот", - добавил финский президент.

По его мнению, когда дело касается Путина, то только один человек должен вести с ним прямые и публичные переговоры, и это Трамп.

Стубб также считает, что ЕС вряд ли откроет прямой канал коммуникации с Путиным в ближайшее время.