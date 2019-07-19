Видовища замість хліба: як на концертах в Києві агітували напередодні виборів у Раду

В ході президентської кампанії Володимир Зеленський активно проводив зустрічі з виборцями по всій країні. Знайомство з електоратом супроводжувалося безкоштовним виступом "95 кварталу". Противники Зеленського називали це непрямим підкупом виборців. Але юридично довести правопорушення практично неможливо.

Така технологія зовсім не нова для української політики. Однак на дострокових виборах у Верховну раду влітку кількість агітаційних концертів значно зросла. Їх активно використовували у рамках виборчої кампанії як досвідчені політики, так і ті, кого прийнято називати "новими обличчями".

"Зе!Троєщина"

Рівень артистів зазвичай безпосередньо залежить від впізнаваності кандидата і його фінансових можливостей. На троєщинському окрузі №213 у Києві маловідомий хірург-стоматолог Артем Дубнов висунувся при підтримці президентської партії "Слуга народу". За три дні до виборів він організував концерт Сергія Михалка і групи "Ляпіс 98".

Увечері четверга до парку біля кінотеатру "Флоренція" на зелених автобусах, обклеєних партійною символікою і портретами кандидата, масово підвозили волонтерів у футболках "Зе! Троєщина", переважно молодь. Кожному видавали еко-сумку, наповнену брендованими кепками. Отримати головний убір виборець міг, назвавши волонтеру своє ім'я і номер телефону.

Поки мешканці Троєщини стояли в довгих чергах за кепками, на сцені ведучі в рожевих піджаках розігрівали публіку перед зустріччю з Зе!кандидатом:

– Треба робити "тудуц-тудуц". Хотів сказати: як в метро, але ми ж на Троєщині, – розсміявся провідний.

Але присутні почали на нього недобре поглядати. Після наступної жарти про метро хлопця вже обматюкали.

– Гаразд, включи нам музику для людей, – у відповідь на прохання ведучого заграла пісня "Ніно". – Я просив для людей, а не тільки для жінок!

Публіка тим часом з цікавістю розглядала великий банер з особою кандидата від "Слуги народу" на будці звукорежисера. Сама сцена була декорована в кольорах цієї політсили, але без агітації. Спроби кореспондентів РБК-Україна з'ясувати у присутніх додаткову інформацію про кандидата успіхом не увінчалися.

– Скажіть, будь ласка, ось цей Артем Дубнов, це хто?

– Це президент, – без тіні сумніву відповів вже нетверезий чоловік.

– Так, що ви тут питаєте? – втрутився в діалог його товариш.

– Що це за захід?

– Концерт в підтримку кандидата по нашому округу, – не розгубився співрозмовник.

– Так хто він такий?

– Я не знаю, це там краще запитайте, – зазначив чоловік у напрямку сцени.

Інші кандидати по троєщинського округу не пропустили можливості поагітувати на концерті за чужі гроші. Недалеко від сцени Олена Стефурак особисто розносила свої листівки, в той час як Олександр Чубатенко проводив сеанс одночасної гри в шахи.

В очікуванні свого ходу місцевий житель пояснив нам суть агітаційного заходу.

– Люди прийшли, тому що тут виступатиме співак цей "Ляпис Трубецкой", Міхалок його прізвище. Вчора скандал з ним був, він послав журналістів на букву "х", – сказав чоловік.

– Так він тепер в парламент буде йти?, – уточнили ми.

– Та ні. Він тільки співає.

– кого?

– Ну за Зеленського ж. Він платить.

Ближче до восьмої вечора в натовп почали заходити хлопці спортивної зовнішності. Від них інстинктивно хотілося триматися подалі, але незабаром тривога минула: хлопці в цей день просто відпочивали. І хоча провідні всіляко експлуатували образ гопників як "аборигенів" Троєщини, на концерт прийшли здебільшого сімейні пари з дітьми.

Перед концертом на сцену вийшли сам мажоритарник Дубнов і 8-ий номер у списку "Слуги народу" Анастасія Красносільська. Вона почала розповідати про необхідність знизити тарифи і боротися з олігархами.

– Ви точно чули, що для команди президента боротьба з корупцією-один з основних пріоритетів...

– Зрозуміло. Ти пиво будеш? Дві на всіх візьму, – втратив інтерес до слів виступає один із слухачів.

До цього часу газон в сквері перед кінотеатром "Флоренція" вже був усіяний тілами відпочиваючих різного ступеня тверезості. На початку вечора поліція ще намагалися робити їм зауваження, але потім залишила це невдячна справа, враховуючи, що в цьому секторі концерту людей ставало все більше.

Зустріч Зе!Кандидата з виборцями зайняла хвилин п'ятнадцять. Він коротко переказав список своїх обіцянок, згадавши про метро, дороги, лікарні, а також нових робочих місцях, після чого звільнив сцену для хедлайнера.

Сергій Міхалок почав виступ з великого монологу, наповненого словами типу "когнітивний дисонанс" та іменами античних богів. Публіка у відповідь примолкла, на що музикант пригрозив "виїхати у Бровари до бариг", якщо не буде бурхливих оплесків.

Хіти "ляпісів" Міхалок перемежовував жартами про наркотики та алкоголь, заявивши, що "трохи перебрав", і вибачившись перед дітьми, яких батьки привели на виступ.

– Це що у тебе, засос? Не ганьби район, це ж Троєщина. Ти повинен ходити з фінгалом або поламаною рукою! – підбадьорював артист когось із слухачів. – Гей, там, на балконі, труси одягни, не соромно тобі, тут же діти.

До середини концерту зібралося вже більше тисячі людей, на порядок більше, ніж слухачів на зустрічі мажоритарника з виборцями. Лідер "Ляпіс 98", до речі, так і не згадав його ім'я під час виступу, а про політику говорив тільки у зв'язку з Білоруссю, звідки він сам родом. Але величезний банер Зе!кандидата і армія волонтерів не давали забути присутнім, за чий рахунок вони гуляють.

Під кінець Міхалок заспівав "Воїни світла", публіка підспівувала хором, хтось навіть запалив фаєр червоний. П'ять років тому ця пісня була одним з гімнів Майдану.

Голос за голос

Святослав Вакарчук в рамках передвиборної гонки відправився в тур по Україні. Спочатку він зустрічався з виборцями лідер партії "Голос", а після цього проводив безкоштовні концерти вже в якості фронтмена гурту "Океан Ельзи".

Сам музикант не раз відзначав, що не вважає таке поєднання підкупом виборців. Мовляв, на сцені немає партійної символіки і не звучать політичні гасла. Традиційно друга частина заходу збирала в рази більше слухачів.

Заключна зустріч Вакарчука з виборцями в рамках Туру змін" пройшла на Контрактовій площі в Києві напередодні дня тиші. У той же час у різних містах України партійці "Голоси" проводили передвиборні вечірки, транслюючи концерт з столиці.

Організувати таку подію у своєму населеному пункті міг хто завгодно, після подачі заявки головний офіс партії надсилав організатору брендовану продукцію та агітаційні матеріали.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

До пів на дев'яту вечора на центральній площі київського Подолу зібралося кілька сотень людей. Серед них ходили волонтери, роздаючи агітаційні газети партії "Голос". З низки соратників Вакарчука виділялися дві фігури в футболках з емблемою "ЄС" (партія "Європейська солідарність") – син і дочка п'ятого президента України Петра Порошенка. Перехожі, схоже, не впізнавали агітаторів, і ручки і наклейки у них розбирали неохоче.

На Контрактовій поставили велику сцену та кілька екранів з партійною символікою. Неподалік влаштувалися торговці прапорами, браслетами та футболками з написом "Океан Ельзи". На газонах вже зайняли місця "VIP-відвідувачі", попиваючи легкий алкоголь в очікуванні концерту.

– Що тут відбувається, скажіть, будь ласка? – поцікавився кореспондент РБК-Україна у немолодої пари, що стояла біля сцени.

– Концерт "Океану Ельзи", – відповіла жінка.

– А при чому тут цей "Голос"? – картинно здивувався журналіст.

– Ну це партія така у Вакарчука, – пояснила співбесідниця.

– Так ви на зустріч з партією сюди прийшли або на концерт?

– Ми за іншу партію, взагалі-то, але сюди за Вакарчука, – посміхнулася жінка.

Тим часом на площі зібралося вже близько тисячі людей. На сцену вийшли мажоритарники "Голоси" і попросили виборців на своїх округах про підтримку. Таких тут було небагато, тому більшість тих, хто прийшов в цей час жваво перемовлялися, терпляче чекаючи перших нот улюблених пісень.

– Разом ми йдемо змінити Ради, разом ми йдемо змінити Україну. Це наше завдання. Слава Україні! – заявив один з кандидатів.

– От же ж б***ь, – розгублено вилаявся один із слухачів, попередньо розлив невеликий вміст пляшки віскі.

Бурхливими оплесками і захопленими вигуками публіка зустріла 30-й номер у списку "Голоси" – шоумена Сергія Притулу. Люди почали активно підходити до сцени.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

– Ми не тільки нові, не тільки молоді, ми професійні люди. Найголовніші два значення, які ми несемо з собою – це чесність і повагу. Я ніколи не просив у вас нічого для себе, але в цей раз ми на вас розраховуємо, – звернувся артист до публіки і представив першу п'ятірку партії.

Притулу присутні зустрічали активніше, ніж Вакарчука-політика. Однак останній повернув свої оплески з лишком вже буквально через 15 хвилин, коли повернувся в образ фронтмена "Океану Ельзи". За цей час Вакарчук встиг розповісти про Україну своєї мрії і попросив підтримати свій політичний проект.

– Гаразд, почуємо музику, тоді прийдемо, – дві дівчини почали пробиратися до виходу з площі.

Але прорватися через зустрічний потік виявилося завданням не з легких, тим більше, що шанувальники Вакарчука практично заблокували рух у зворотний бік, намагаючись підібратися ближче до сцени. Прилегла вулиця застигла в довгій автомобільній пробці – на ній виявився пішохідний перехід прямо по дорозі від метро до сцени.

Справедливості заради, багато дійсно присутні уважно слухали виступ лідера "Голоси":

– Ну що, таки будеш за Зеленського голосувати? – підсміювався хлопець над дівчиною, яка з широко розкритими очима, здавалося, дослухалася до кожного слова Вакарчука.

Але вистачало й тих, хто відверто нудьгував, поки на сцені не знайома музика заграла. Буквально через хвилину після закінчення своєї промови Вакарчук вже співав, а на третій композиції площа перед сценою вже була забита людьми під зав'язку.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

На романсі "Мить", присвяченому учасникам російсько-української війни, площа засяяла тисячами ліхтариків мобільних телефонів. Лідер "Океану Ельзи" у своїх коротких спічах між піснями уникав політичної агітації, але все ж згадував ситуацію в країні і свою мрію про те, якою він її бачить у найближчому майбутньому.

– Ми ж ніколи не здаємося, правда? – запитав Вакарчук у натовпу і з легким сумом в голосі завів таку композицію: "Що ж це я, шо ж це я не зумів зупинитися вчасно...".