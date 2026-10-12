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Образцы с Луны удивили ученых: в почве обнаружили аномальную форму железа

19:12 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Находка "Чанье-6" изменила представление о Луне (коллаж: РБК-Украина)

В лунной почве обнаружили необычную форму железа, которая обычно возникает при экстремально высоких температурах. Ее наночастицы впервые обнаружили в ударном стекле из образцов, которые китайская миссия "Чанье-6" доставила на Землю в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новое исследование, опубликованное в профессиональном вестнике PNAS.

Температурный парадокс и механизм "закалки"

Ученые объяснили: металлическое железо - один из главных материалов, придающих Луне магнитных свойств. Обычно его атомы образуют структуру, которая остается стабильной при температуре ниже 910 °C. У гамма-железа атомы расположены иначе, но при обычном охлаждении эта структура должна превращаться в привычную форму железа.

Однако в лунных образцах из бассейна Южный полюс - Эйткен наночастицы гамма-железа сохранились в стабильном состоянии даже при комнатной температуре благодаря специфическим космическим процессам:

  • при падении метеоритов на поверхность Луны возникают колоссальное давление и мгновенный нагрев вещества;

  • в расплавленную породу попадают микропримеси элементов-стабилизаторов, в том числе углерода;

  • происходит сверхбыстрое охлаждение образовавшегося ударного стекла, что буквально "упаковывает" и консервирует структуру гамма-железа внутри микроскопических частиц, не давая ей перестроиться.

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Новый взгляд на эволюцию лунного динамо-эффекта

Используя электронную голографию, исследователи смогли получить прямые изображения вихревого ферромагнитного доменного состояния наночастиц и доказать, что эта форма железа способна фиксировать и сохранять остаточную намагниченность.

Сейчас Луна лишена глобального магнитного поля, однако в далеком прошлом его жидкое ядро генерировало полноценный динамо-эффект.

Это открытие поможет ученым лучше понять, как формировалось магнитное поле Луны и как оно менялось со временем. Кроме того, исследователи смогут более точно изучить, как мощные удары астероидов намагничивали лунные породы.

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