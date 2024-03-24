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Утром РФ повредила объекты "Нафтогаза" на западе Украины

Фото: РФ повредила объекты "Нафтогаза" на западе 24 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Украины утром, 24 марта, оккупанты повредили объекты "Нафтогаза". К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова.

"Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть повреждения объектов "Группа Нафтогаз" на западе", - рассказал он.

Предварительно, как отметил Чернышов, обошлось без пострадавших.

"Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - констатировал глава правления.

 

Утренний удар по Украине 24 марта

Отметим, в 9:26 в Украине была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что оккупанты атаковали Львовскую область "Кинжалами". Есть повторное попадание в тот объект, который уже был атакован ночью.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ использовала как дроны, так и ракеты во время очередного масштабного удара по Украине. Этот удар стал третим ударом по Украине за последние четверо суток. В частности, кроме Киева, Кривого Рога, РФ ночью обстреляла Львовскую область, где оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.

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Нафтогаз УкраиныЛьвовская область