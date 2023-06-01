Утром оккупанты выпустили 20 снарядов по одной из общин Днепропетровской области

Оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область. И хотя ночь в этом регионе прошла без атак, под утро враг ударил по Марганецкой общине из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"На Марганецкую общину Никопольского района агрессор направил тяжелую артиллерию", - рассказал он.
В ОВА подсчитали, что российские войска выпустили во время утреннего обстрела почти два десятка снарядов.
"Последствия атаки уточняются", - добавил Лысак.
Марганецкая община входит в Никопольский район Днепропетровской области. Никополь и район граничат с оккупированной частью Запорожской области. От нее указанные территории отделяет исключительно река Днепр. Но водное препятствие не мешает оккупантам обстреливать Никополь и район со стороны захваченного Энергодара (именно здесь находится ЗАЭС) и ближайших сел.
К примеру, буквально 28 мая россияне обстреляли Никополь ночью, снова использовав тяжелую артиллерию.
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