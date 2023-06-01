Зранку окупанти випустили 20 снарядів по одній з громад Дніпропетровської області

"На Марганецьку громаду Нікопольського району агресор спрямував важку артилерію", - розповів він.

В ОВА підрахували, що російські війська випустили під час ранкового обстрілу майже два десятки снарядів.

"Наслідки атаки уточнюються", - додав Лисак.

Обстріли Нікополя та району

Марганецька громада входить до Нікопольського району Дніпропетровської області. Нікополь та район межують з окупованою частиною Запорізької області. Від неї вказані території відділяє виключно річка Дніпро. Але водна перешкода не заважає окупантам обстрілювати Нікополь та район з боку захопленого Енергодару (саме тут знаходиться ЗАЕС) і найближчих сіл.

До прикладу, буквально 28 травня росіяни обстріляли Нікополь вночі, знову використавши важку артилерію.