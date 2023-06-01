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Утром оккупанты выпустили 20 снарядов по одной из общин Днепропетровской области

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Днепр, Четверг 01 июня 2023 08:31
Утром оккупанты выпустили 20 снарядов по одной из общин Днепропетровской области Фото: обстрел Марганецкой общины Днепропетровской области произошел 1 июня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область. И хотя ночь в этом регионе прошла без атак, под утро враг ударил по Марганецкой общине из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"На Марганецкую общину Никопольского района агрессор направил тяжелую артиллерию", - рассказал он.

В ОВА подсчитали, что российские войска выпустили во время утреннего обстрела почти два десятка снарядов.

"Последствия атаки уточняются", - добавил Лысак.

Обстрелы Никополя и района

Марганецкая община входит в Никопольский район Днепропетровской области. Никополь и район граничат с оккупированной частью Запорожской области. От нее указанные территории отделяет исключительно река Днепр. Но водное препятствие не мешает оккупантам обстреливать Никополь и район со стороны захваченного Энергодара (именно здесь находится ЗАЭС) и ближайших сел.

Утром оккупанты выпустили 20 снарядов по одной из общин Днепропетровской области

К примеру, буквально 28 мая россияне обстреляли Никополь ночью, снова использовав тяжелую артиллерию.

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