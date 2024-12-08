ВСУ нанесли удары по пунктам управления и важному объекту врага: сводка с фронта

Силы обороны нанесли удары по пунктам управления врага. Россия за сутки в боях потеряла 1460 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, три пункта управления и еще один важный объект российских захватчиков.

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.

Ситуация по направлениям:

На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции украинских войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

За прошедшие сутки на Торецком направлении произошло семь боевых столкновений неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкиного, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого.

Силы обороны отбили 42 атаки на позиции украинских войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Солнцевки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного.

На Времивском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма противника.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не предпринимал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 17 боеприкосновений, вражеская артиллерия нанесла 446 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск.