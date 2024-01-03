Предатель из Крыма воевал под Работино. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Детали дела

Житель Симферополя добровольно по контракту был зачислен в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты военно-морского флота ВС РФ, которая дислоцировалась на украинском полуострове.

После прохождения "курсов" боевой подготовки его в составе группировок российской армии отправили на Запорожское направление.

Фото: Предатель (gp.gov.ua)

Там в должности стрелка он обеспечивал оборону рубежей с целью удержания захваченной врагом территории Пологовского района и участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины.

Предателя отправили в тюрьму

В августе 2023 года во время боевого столкновения возле села Работино Запорожской области украинские защитники взяли его в плен и передали правоохранительным органам.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Он приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену с конфискацией всего принадлежащего имущества.

СБУ охотится на предателей Украины

Мы сообщали, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.