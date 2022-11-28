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Насильно удерживали украинских патриотов. В Херсоне задержали сотрудников СИЗО

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Херсон, Понедельник 28 ноября 2022 16:24
Насильно удерживали украинских патриотов. В Херсоне задержали сотрудников СИЗО Фото: в Херсоне задержали сотрудников СИЗО, которые сотрудничали с оккупантами (dbr.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Херсоне правоохранители задержали сотрудников следственного изолятора, которые сотрудничали с россиянами. Они незаконно удерживали украинских патриотов во время оккупации города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным ГБР, в Херсоне правоохранители задержали исполняющего обязанности руководителя "Херсонского следственного изолятора", заместителя начальника СИЗО по оперативной работе и оперуполномоченного по борьбе с наркотиками.

Правоохранители отмечают, что вышеперечисленные граждане перешли на сторону россиян и получили должности в незаконно созданном органе - "управление службы исполнения наказаний по Херсонской области".

"Фигуранты выполняли преступные приказы оккупантов и удерживали в следственном изоляторе незаконно заключенных рашистами херсонских активистов", - детализируют в ГБР.

Сейчас проверяется информация о том, что коллаборанты могли применять насилие и психологическое давление к задержанным активистам.

В ГБР добавляют, что предателям уже объявили о подозрении, им грозит пожизненное заключение. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне правоохранители обнаружили логово коллаборантов, служивших в "полиции" оккупантов. Там был найден полный список предателей.

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