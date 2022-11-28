Насильно удерживали украинских патриотов. В Херсоне задержали сотрудников СИЗО
В Херсоне правоохранители задержали сотрудников следственного изолятора, которые сотрудничали с россиянами. Они незаконно удерживали украинских патриотов во время оккупации города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По данным ГБР, в Херсоне правоохранители задержали исполняющего обязанности руководителя "Херсонского следственного изолятора", заместителя начальника СИЗО по оперативной работе и оперуполномоченного по борьбе с наркотиками.
Правоохранители отмечают, что вышеперечисленные граждане перешли на сторону россиян и получили должности в незаконно созданном органе - "управление службы исполнения наказаний по Херсонской области".
"Фигуранты выполняли преступные приказы оккупантов и удерживали в следственном изоляторе незаконно заключенных рашистами херсонских активистов", - детализируют в ГБР.
Сейчас проверяется информация о том, что коллаборанты могли применять насилие и психологическое давление к задержанным активистам.
В ГБР добавляют, что предателям уже объявили о подозрении, им грозит пожизненное заключение. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне правоохранители обнаружили логово коллаборантов, служивших в "полиции" оккупантов. Там был найден полный список предателей.
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