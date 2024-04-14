"Заря" одолела "Черноморец" и поднялась в топ-10 УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Заря" – "Черноморец" – 1:0

Гол: Горбач, 12

Номинальные хозяева взяли мяч под контроль с первых минут. Вскоре появились и первые моменты. В частности, Горбач пробил головой мимо штанги после углового, а Яцык справа в атаке отобрал мяч и отправил над девяткой.

На 12-й минуте "Заря" все же оформила быстрый мяч. Гол пришел с правого фланга луганцев, откуда Бутко отдал передачу на Горбача. Нападающий из центра штрафной с отскоком точно пробил в дальний угол ворот.

Забитый мяч добавил уверенности команде Юрия Коваля. Они продолжили нагнетать опасность у владений Варакуты. Вратарь "моряков" среагировал на удары Антюха и Батагова с дальней и средней дистанций, а выстрел первого головой прошел выше перекладины.

"Черноморец" очнулся после первой трети. Вот Ермаков после углового пробил мимо дальнего угла, а диагональный удар Штогрина стал добычей Сапутина. Но дальше снова убедительнее была "Заря". Мяч каким-то чудом обходил ворота Варакуты, который выполнил еще несколько сэйвов до и после перерыва.

Во второй половине только Горбач упустил минимум четыре возможности забить. Каждый раз нападающему луганчан чего-то не хватало – силы, точности, удачи. А в одном из эпизодов Варакута парировал сложный удар Антюха, а потом еще и среагировал на добивание Горбача пяткой.

В конце концов "Заре" для победы хватило и одного забитого мяча. Домашний успех позволил подопечным Коваля подняться на 10-е место в турнирной таблице УПЛ (26 очков). "Черноморец" тем временем остался на 8-й строчке (29 пунктов).