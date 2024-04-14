"Зоря" здолала "Чорноморець" і піднялася в топ-10 УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Зоря" – "Чорноморець" – 1:0

Гол: Горбач, 12

Номінальні господарі взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Незабаром з'явилися і перші моменти. Зокрема, Горбач пробив головою повз стійку після кутового, а Яцик праворуч в атаці відібрав м'яч і відправив над дев'яткою.

На 12-й хвилині "Зоря" таки оформила швидкий м'яч. Гол прийшов із правого флангу луганців, звідки Бутко віддав передачу на Горбача. Нападник із центру штрафного майданчика з відскоком влучно пробив у дальній кут воріт.

Забитий м'яч додав упевненості команді Юрія Коваля. Вони продовжили нагнітати небезпеку біля володінь Варакути. Воротар "моряків" зреагував на удари Антюха та Батагова з дальньої та середньої дистанцій, а постріл першого головою пройшов над поперечиною.

"Чорноморець" прокинувся після першої третини. Ось Єрмаков після кутового пробив повз дальній кут, а діагональний удар Штогріна став здобиччю Сапутіна. Та далі знову переконливішою була "Зоря". М'яч якимсь дивом оминав ворота Варакути, який виконав ще кілька сейвів до та після перерви.

У другій половини лише Горбач змарнував мінімум чотири нагоди забити. Щоразу нападнику луганців чогось бракувало – сили, влучності, фарту. А в одному з епізодів Варакута парирував складний удар Антюха, а потім ще й зреагував на добивання Горбача п'ятою.

Зрештою, "Зорі" для перемоги вистачило й одного забитого м'яча. Домашній успіх дозволив підопічним Коваля піднятися на 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ (26 очок). "Чорноморець" тим часом залишився на 8-й сходинці (29 пунктів).