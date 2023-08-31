"Заря" – "Славия" Прага: где смотреть и прогноз на матч Лиги Европы

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы 2023/24 луганская "Заря" примет "Славию" из Праги.
Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.
Матч "Заря" – "Славия" Прага состоится 31 августа в польском Люблине. Поединок примет стадион "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.
Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Второй матч луганцев в Лиге Европы в этом году покажут на телеканале УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет прямо в этой новости.
Специалисты конторы Favbet снова выбрали пражан безусловным фаворитом поединка. На победу чешского гранда можно поставить со скромным коэффициентом 1,42. Потенциальная победа луганцев оценили баллом 8,10. Даже ничья более вероятна – кэф 5,00.
Смелая ставка на минимальную победу "Зари" увеличит выигрыш в 20 раз. Персональные фанаты Эдуардо Герреро рассмотрят вариант с голом любимца с перспективным коэффициентом 6,00. Заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов можно с кэфом 11,50.
"Заря": Турбаевский – Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух – Дришлюк, Батагов, Мышнев – В. Волошин, Антюх – Герреро
"Славия" Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейрис, Дорли – Шранц, Лингр, Юречка – ван Бюрен
Выездное поражение значительно снизило шансы "Зари" на общий успех. Впрочем, даже на вылете из Лиги Европы путь луганцев в еврокубках сезона 2023/24 не завершится. Они сыграют на групповом этапе Лиги конференций.
К слову, ранее "Шахтер" получил потенциальных соперников на групповом этапе Лиги чемпионов.
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