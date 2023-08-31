"Зоря" – "Славія" Прага: де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи

У матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2023/24 луганська "Зоря" прийме "Славію" з Праги.
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч "Зоря" – "Славія" Прага відбудеться 31 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме стадіон "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00.
Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Другий матч луганців у Лізі Європи цьогоріч покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.
Фахівці контори Favbet знову обрали пражан безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу чеського гранда можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,42. Натомість потенційна звитяга луганців оцінили балом 8,10. Навіть нічия вірогідніша – кеф 5,00.
Смілива ставка на мінімальну перемогу "Зорі" збільшить виграш у 20 разів. Персональні фанати Едуардо Герреро розглянуть варіант із голом свого улюбленця з перспективним коефіцієнтом 6,00. Закластися на голи обох команд у кожному з таймів можна з кефом 11,50.
"Зоря": Турбаєвський – Кирюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух – Дришлюк, Батагов, Мишньов – В. Волошин, Антюх – Герреро
"Славія" Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейріс, Дорлі – Шранц, Лінгр, Юречка – ван Бюрен
Виїзна поразка значно зменшила шанси "Зорі" на загальний успіх. Утім, навіть на вильоті з Ліги Європи шлях луганців у єврокубках сезону 2023/24 не завершиться. Тоді вони зіграють на груповому етапі Ліги конференцій.
До слова, раніше "Шахтар" отримав потенційних суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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