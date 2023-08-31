"Зоря" – "Славія" Прага: де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи

Матч "Зоря" – "Славія" Прага відбудеться 31 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме стадіон "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00.

Де дивитися матч "Зоря" – "Славія" Прага

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Другий матч луганців у Лізі Європи цьогоріч покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Зоря" – "Славія" Прага

Фахівці контори Favbet знову обрали пражан безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу чеського гранда можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,42. Натомість потенційна звитяга луганців оцінили балом 8,10. Навіть нічия вірогідніша – кеф 5,00.

Смілива ставка на мінімальну перемогу "Зорі" збільшить виграш у 20 разів. Персональні фанати Едуардо Герреро розглянуть варіант із голом свого улюбленця з перспективним коефіцієнтом 6,00. Закластися на голи обох команд у кожному з таймів можна з кефом 11,50.

Орієнтовні склади на матч "Зоря" – "Славія" Прага

"Зоря": Турбаєвський – Кирюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух – Дришлюк, Батагов, Мишньов – В. Волошин, Антюх – Герреро

"Славія" Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейріс, Дорлі – Шранц, Лінгр, Юречка – ван Бюрен

Виїзна поразка значно зменшила шанси "Зорі" на загальний успіх. Утім, навіть на вильоті з Ліги Європи шлях луганців у єврокубках сезону 2023/24 не завершиться. Тоді вони зіграють на груповому етапі Ліги конференцій.