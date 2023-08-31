UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зоря" – "Славія" Прага: де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи

Фото: Луганський колектив програв поєдинок у Празі (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

У матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2023/24 луганська "Зоря" прийме "Славію" з Праги.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Зоря" – "Славія" Прага відбудеться 31 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме стадіон "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00.

Де дивитися матч "Зоря" – "Славія" Прага

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Другий матч луганців у Лізі Європи цьогоріч покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

 

 

Прогноз букмекерів на матч "Зоря" – "Славія" Прага

Фахівці контори Favbet знову обрали пражан безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу чеського гранда можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,42. Натомість потенційна звитяга луганців оцінили балом 8,10. Навіть нічия вірогідніша – кеф 5,00.

Смілива ставка на мінімальну перемогу "Зорі" збільшить виграш у 20 разів. Персональні фанати Едуардо Герреро розглянуть варіант із голом свого улюбленця з перспективним коефіцієнтом 6,00. Закластися на голи обох команд у кожному з таймів можна з кефом 11,50.

 

 

Орієнтовні склади на матч "Зоря" – "Славія" Прага

"Зоря": Турбаєвський – Кирюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух – Дришлюк, Батагов, Мишньов – В. Волошин, Антюх – Герреро

"Славія" Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейріс, Дорлі – Шранц, Лінгр, Юречка – ван Бюрен

 

Виїзна поразка значно зменшила шанси "Зорі" на загальний успіх. Утім, навіть на вильоті з Ліги Європи шлях луганців у єврокубках сезону 2023/24 не завершиться. Тоді вони зіграють на груповому етапі Ліги конференцій.

До слова, раніше "Шахтар" отримав потенційних суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга ЄвропиЗаря