"Заря" разгромом "Черноморца" прервала неприятную серию в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Черноморец" – "Заря" – 0:3

Голы: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 45, Шахов, 87

Команды долго не запрягали и с первых минут стали играть на встречных курсах. В дебюте одесситы и луганчане обменялись моментами. На проверку бдительности Непогодова низовым ударом в исполнении Нагнойного "моряки" ответили неудачной попыткой Наумца закрутить в дальний угол.

Впоследствии "Черноморец" имел еще две полувозможности – Мацапура неуверенно справился с ударом Кузика из-за пределов штрафной и среагировал на выстрел Бобко головой в падении. А на 17-й минуте хозяева пропустили. Это Булеца воспользовался фланговым прострелом Бутко и точно пробил с нескольких метров.

Пропущенный мяч отправил "моряков" в легкий нокдаун. Впереди у одесситов ничего не клеилось. Имея, к примеру, преимущество по угловым, они так никакой опасности у ворот "Зари" не создали и получили еще два гола в свои ворота к перерыву.

На 30-й минуте гостям удалась молниеносная контатака: после перехвата в центре мяч в три касания оказался у Кирюханцева, который классным ударом с острого угла отправил сферу в сетку. А на 45-й он стал ассистентом, классно ворвавшись в штрафную после паса пяткой Нагнойного и отдав под удар Русину – 0:3.

Неплохой темп команды взяли со старта второго тайма. Связка Бадибанги и Штогрина на правом краю "моряков" пыталась создать остроту с фланга. "Заря" же продолжила ставить на скорость перемещения мяча.

Вскоре пошли и полувозможности. Вот Русин пробил выше ворот после паса одного из партнеров. Дальше опасный прострел Бадибанги прервал Батагов. Затем Мацапура сумел среагировать на выстрел Политыло с линии штрафной с рикошетом от защитника.

Но потом "Черноморец" и "Заря" фактически успокоились. Лишь изредка ситуацию нагнетал кто-то из вышедших на замену. В отдельные моменты казалось, что у луганчан нет желания забивать больше, а "моряки" – просто не могут размочить счет.

И все же "Заря" забила в четвертый раз под занавес матча – Шахов головой из района 11-метровой отметки эффектно замкнул навес с углового. Команда Патрика ван Леувена прервала 3-матчевую серию без побед. В активе луганчан теперь 13 очков и 5-е место в УПЛ. "Черноморец" остался последним.