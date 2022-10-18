"Верес" переиграл "Львов" на выезде и поднялся в топ-3 УПЛ

Волевой победой для ровненского "Вереса" завершилась поездка в гости к "Львову" в рамках 8-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Львов" – "Верес" – 1:3

Голы: Бугай, 14 – Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай, 69

Начали матч команды по-боевому. С первых минут на поле начал витать дух силового футбола – никто не хотел уступать, почти каждый эпизод завершался жестким столкновением. Тем более удивительным стал обмен командами быстрыми голами.

На 14-й минуте защитник "Вереса" неудачно вынес прострел Мильченко с левого фланга – мяч подхватил Бугай и пробил точно в дальний угол. Но ровенчане отыгрались всего за три минуты, когда Гайдучик подправил в ворота прострел Шарая с правого края штрафной зоны.

После того, как счет снова стал равным, инициативой, завладели гости. "Верес" пытался дожать львовян, чтобы выйти вперед. Вот Кучеров решился пробить на подборе перед штрафной – над воротами. Пытались ровенчане отыскать счастья и кроссами с флангов.

Зато "Львов" крайне тяжело выходил из-под прессинга, так что только перед перерывом сумел отодвинуть игру от собственных ворот. Однако, как и "Верес", особой опасности у вратарских владений соперника не создавал.

Старт второй половины продолжил тенденцию первого тайма. Оба коллектива сосредоточились, прежде всего, на том, чтобы помешать атакующим стараниям соперника. Однако, в середине тайма снова случилась голевая 3-минутка. Правда, в этот раз только для "Вереса".

На 67-й минуте гостям помог стандарт. Вовченко пробил со штрафного справа от центра ворот, стенка "Львова" рассыпалась и мяч затрепетал в сетке Пономаренко. А через две минуты ровенчане организовали настоящий шедевр: Геннадий Пасич бросил на фланг Гайдучику, который пятой в пределах штрафной оставил мяч для Шарая, а тот закрутил мяч в дальний угол!

Такой двойной удар гостей шокировал "Львов". Очнуться галичане так и не сумели, поэтому потерпели четвертое поражение в сезоне и остаются над зоной вылета. Тем временем "Верес" с четырьмя победами поднялся на 3-е место Премьер-лиги.