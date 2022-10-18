"Зоря" розгромом "Чорноморця" перервала неприємну серію у Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Чорноморець" – "Зоря" – 0:4

Голи: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 45, Шахов, 87

Команди довго не запрягали та з перших хвилин почали грати на зустрічних курсах. У дебюті одесити та луганці обмінялися моментами. На перевірку пильності Непогодова низовим ударом у виконанні Нагнойного "моряки" відповіли невдалою спробою Наумця закрутити в дальній кут.

Згодом "Чорноморець" мав ще дві напівнагоди – Мацапура невпевнено впорався з ударом Кузика з-за меж штрафного та зреагував на постріл Бобка головою у падінні. А на 17-й хвилині господарі пропустили. Це Булеца скористався фланговим прострілом Бутка та влучно пробив із кількох метрів.

Пропущений м'яч відправив "моряків" у легкий нокдаун. Попереду в одеситів геть нічого клеїлося. Маючи, наприклад, перевагу за кутовими, вони так нічого небезпечного біля воріт "Зорі" не створили і отримали ще два голи у власні ворота до перерви.

На 30-й хвилині гостям вдалася блискавична контатака: після перехоплення у центрі м'яч за три дотики опинився у Кирюханцева, який класним ударом із гострого кута відправив м'яч у сітку. А на 45-й він став асистентом, класно ввірвавшись у штрафний після пасу п'ятою Нагнойного, віддав під удар Русину – 0:3.

Непоганий темп команди взяли зі старту другого тайму. Зв'язка Бадібанги та Штогріна на правому краю "моряків" намагалася створити гостроту з флангу. Натомість "Зоря" продовжила ставити на швидкість переміщення м'яча.

Згодом пішли і напівнагоди. Ось Русин пробив над воротами після пасу когось із партнерів. Далі небезпечний простріл Бадібанги перервав Батагов. Потім Мацапура зумів зреагувати на постріл Політила з лінії штрафного з рикошетом від оборонця.

Невдовзі "Чорноморець" і "Зоря" фактично заспокоїлися. Лише зрідка ситуацію нагнітав хтось із тих, хто вийшов на заміну. В окремі моменти здавалося, що луганці не мають бажання забивати більше, а "моряки" – просто не можуть розмочити рахунок.

Та все ж "Зоря" забила вчетверте під завісу матчу – Шахов головою з району 11-метрової позначки ефектно замкнув навіс із кутового. Команда Патріка ван Леувена перервала 3-матчеву серію без перемог. В активі луганців тепер 13 очок і 5-те місце в УПЛ. "Чорноморець" натомість залишився останнім.