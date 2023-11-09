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"Заря" – "Маккаби" Тель-Авив: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Люблин, Четверг 09 ноября 2023 14:30
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"Заря" – "Маккаби" Тель-Авив: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций Фото: Луганский коллектив набрал 4 очка в группе третьего еврокубка (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" в четвертом туре группового этапа Лиги конференций 2023/24 примет тель-авовский "Маккаби" на польской земле.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив состоится в польском Люблине 9 ноября. Поединок примет стадион "Арена Люблин". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Роберто Моралес и Владимир Кобельков.

Прогноз букмекеров на матч "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив

Букмекерская контора Favbet определила "желтых дьяволов" фаворитом поединка. На победу израильского гранда принимают ставки с небольшим коэффициентом 1,74. Вероятный успех луганцев оценили баллом в 5,10. Достоверность ничьей больше – кэф 3,90.

&quot;Заря&quot; – &quot;Маккаби&quot; Тель-Авив: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Персональные фанаты нападающего "Зари" Эдуардо Герреро могут заложиться на два и более мячей панамца. На минимум дубль форварда выставили космический коэффициент 18,00. Консервативная ставка на минимальную победу подопечных Валерия Кривенцова увеличит выигрыш в 13 раз.

Ориентировочные составы на матч "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив

"Заря": Сапутин – Данченко, Жордан, Батагов, Вантух – Яцык, Мышнев – Антюх, Мичин, Горбач – Герреро

"Маккаби" Тель-Авив: Тененбаум – Массон, Биттон, Саборит, Ревиво – ван Оверим, Перец, Кониховский – Битон, Захави, Милсон

Команды продолжают борьбу за путевку в следующий раунд соревнований. "Заря" набрала 4 очка после двух матчей. У "Маккаби" же – 3 пункта. Лидером группы остается бельгийский "Гент" (7 очков, 3 поединка).

К слову, ранее "Шахтер" неожиданно одолел "Барселону" дома и фактически гарантировал себе евровесну.

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