"Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів: де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Луганська "Зоря" в четвертому турі групового етапу Ліги конференцій 2023/24 прийме тель-авівський "Маккабі" на польській землі.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів відбудеться у польському Любліні 9 листопада. Поєдинок прийме стадіон "Арена Люблін". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Роберто Моралес і Володимир Кобельков.

Прогноз букмекерів на матч "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів

Букмекерська контора Favbet визначила "жовтих дияволів" фаворитом поєдинку. На перемогу ізраїльського гранда приймають ставки з невеликим коефіцієнтом 1,74. Натомість імовірний успіх луганців оцінили балом 5,10. Вірогідність нічиєї більша – кеф 3,90.

Персональні фанати нападника "Зорі" Едуардо Герреро можуть закластися на два та більше м'ячів панамця. На мінімум дубль форварда виставили космічний коефіцієнт 18,00. Консервативна ставка на мінімальну перемогу підопічних Валерія Кривенцова збільшить виграш у 13 разів.

Орієнтовні склади на матч "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів

"Зоря": Сапутін – Данченко, Жордан, Батагов, Вантух – Яцик, Мишньов – Антюх, Мічін, Горбач – Герреро

"Маккабі" Тель-Авів: Тененбаум – Масон, Біттон, Саборіт, Ревіво – ван Оверім, Перец, Коніховскі – Бітон, Захаві, Мілсон

Команди продовжують боротьбу за путівку в наступний раунд змагань. "Зоря" наразі набрала 4 очки після двох матчів. Натомість у "Маккабі" – 3 пункти. Лідером групи залишається бельгійський "Гент" (7 очок, 3 поєдинки).