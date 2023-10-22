"Зоопарк" за более чем 10 млн долларов. ВСУ назвали потери РФ на Таврическом направлении
Украинские военные уничтожили российский РЛС "Зоопарк". Он стоит более 10 млн долларов.
Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Из ценного уничтожен российский "Зоопарк", который стоит более 10 млн долларов. Также за последние 3 суток более 10 оккупантов сдались в плен", - рассказал он.
Кроме того, по словам спикера, общие потери врага за сутки составили 615 человек. Также уничтожены 34 единицы военной техники.
"В частности, 6 танков, 7 ББМ, 7 артсистем, 9 БПЛА, 5 единиц автомобильной и специальной техники", - добавил он.
Потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 оккупантов, причем 615 из них - на Таврическом направлении. При этом общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ.
Добавим, что, например, 20 октября ВСУ удалось уничтожить 1380 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 55 танка и 120 ББМ противника. Причем, только на Авдеевском направлении удалось ликвидировать почти 900 россиян.
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