Zoom надасть безкоштовний доступ для низки українців: що відомо

Zoom планує надати безкоштовний доступ до своїх сервісів для українських вузів та профтехучилищ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Таку послугу нададуть на весь майбутній навчальний рік. При цьому студентам буде доступна функція Large Meeting, яка дозволить учасникам освітнього процесу робити запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для 1000 учасників одночасно.
За словами міністра, зараз це дуже важливо, оскільки велика кількість українських студентів буквально захищають свої дипломи в окопах, а вчителі проводять уроки з бомбосховищ.
Нагадаємо, раніше Федоров розповів, що в майбутньому після перемоги над Росією термінали Starlink, можливо, почнуть використовувати і для забезпечення швидкісного інтернету в поїздах "Укрзалізниці".
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