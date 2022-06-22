Zoom надасть безкоштовний доступ для низки українців: що відомо

Zoom планує надати безкоштовний доступ до своїх сервісів для українських вузів та профтехучилищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

Таку послугу нададуть на весь майбутній навчальний рік. При цьому студентам буде доступна функція Large Meeting, яка дозволить учасникам освітнього процесу робити запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для 1000 учасників одночасно.

За словами міністра, зараз це дуже важливо, оскільки велика кількість українських студентів буквально захищають свої дипломи в окопах, а вчителі проводять уроки з бомбосховищ.