В зоне ЧАЭС годами незаконно выращивали зерно: есть риск для людей

По данным Специализированной экологической прокуратуры, три земельных участка в Вышгородском районе (в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения) незаконно изменили свой статус.

Государственные регистраторы перевели земли, которыми управлял соответствующий государственный орган, в коммунальную собственность, а право пользования безосновательно оформили на частную фирму.

Решение несуществующего райсовета

Следствие установило, что основанием для этих действий стало решение Полесского районного совета, которого на самом деле не существует. Кроме того, злоумышленники использовали госакты на землю бывшего коллективного предприятия "Свитанок", находящегося в стадии ликвидации и не имеющего правопреемников.

Таким образом, с 2020 года эти земли использовали для выращивания пшеницы и кукурузы. Никаких специальных разрешений на такую деятельность не выдавалось, что, по мнению прокуратуры, создает серьезный риск для жизни и здоровья людей.

Офис генпрокурора уже подал иск в Хозяйственный суд Киевской области о возвращении земельных участков государству. Доводы правоохранителей подкреплены собранными доказательствами, в частности выводами экспертиз.