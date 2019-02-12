В зоні ООС пройшли навчання з РСЗВ "Ураган"

Навчання пройшли успішно

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) прошла тренировка подразделений реактивной артиллерии с реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Ураган" на вооружении. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-службы ООС.

Сообщается, что учения прошли успешно.

"Были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель", - сообщили в ООС.

Отметим, РСЗО "Ураган" - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня ВСУ.

Напомним, в Украине на 2019 год запланировано проведение четырех учений с боевой стрельбой из зенитно-ракетных комплексов и зенитно-ракетных систем. Первые учения состоятся в феврале на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области вблизи Крыма. В Минобороны отмечают, что такие учения связаны с угрозами со стороны России.

РБК-Украина писало, что 14 ноября авиация Объединенных сил на Донбассе в ходе учений отработала удары по наземным объектам. Учения прошли успешно.