Авіація ОНС в ході навчань відпрацювала ударів по наземним цілям

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Авіація відпрацювала повітряну підтримку наземних сил

Авіація Об'єднаних сил на Донбасі в ході навчань відпрацювала ударів по наземним об'єктам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що за наказом командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва, перевірена готовність чергових сил і засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань авіапідтримки наземних сил.

"Відпрацьовано удари по рухомим і нерухомим наземним об'єктам за цілевказанням передових авіанавідників. Всі зазначені цілі було умовно знищені результати перевірки оцінені на "відмінно", - йдеться в повідомленні.

ООС. Перевірено готовність штурмової та армійської авіації. Відео ООС. Перевірено готовність штурмової та армійської авіації. Відео #ООС #операція_ОС_ЗСУ На виконання наказу Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, перевірено готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань авіапідтримки наземних сил. Відпрацьовано удари по рухомих та нерухомих наземних обєктах за цілевказанням передових авіанавідників. Всі вказані цілі було умовно знищені - результати перевіркі оцінені на “відмінно”. Рухаємось далі! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 13 листопад 2018 р.

Нагадаємо, минулого тижня військові на Донбасі провели навчання з використанням засобів протиповітряної оборони (ППО) і ударної авіації.

На початку листопада Повітряні сили провели навчальні стрільби в Херсонській області. Військові відпрацьовували ураження безпілотників зенітними керованими ракетами для перевірки якості відновлених боєзапасів.