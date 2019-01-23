У зоні ООС зник розвідник 79-ї десантно-штурмової бригади Миколаєва

Ілюстративне фото (Facebook.com)

Розвідник зник у районі виконання бойового завдання

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі у районі Павлополя у середу, 23 січня, зник розвідник 79 десантно-штурмової бригади Миколаєва. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook бригади.

Вказано, що військовий зник у районі виконання бойового завдання.

"23 січня близько 4 ранку в районі виконання бойового завдання на одному з спостережних постів в районі населеного пункту Павлопіль зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів бригади", - сказано у повідомленні.

Вказано, що наразі організовано пошук військовослужбовця, вживаються заходи щодо якомога швидкого встановлення його місця знаходження.

Підкреслимо, координатор правозахисної організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова в коментарі до публікації бригади повідомила про те, що розвідника взяли в полон бойовики.

"Сєпари вже відписали. У полоні", - написала Решетілова.

Як повідомляло РБК-Україна раніше в травні 2018 року, бойовики на Донбасі взяли в полон українського військовослужбовця, про зникнення якого стало відомо 24 травня.

Нагадаємо також, в кінці травня минулого року стало відомо, що бойовики в Луганській області затримали двох українських військових.

Підкреслимо, у червні 2018-го повідомлялося, що командування російських окупаційних військ на Донбасі продовжує заходи щодо посилення розвідувально-диверсійної і контрснайперской роботи з метою захоплення у полон українських військових.