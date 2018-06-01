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Командование боевиков на Донбассе усиливает меры с целью захвата в плен украинских военных

НовостиОбщество    01.06.2018 - 13:02
Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)
Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)

Боевики продолжают меры по усилению разведывательно-диверсионной и контрснайперской работы

Командование российских оккупационных войск на Донбассе продолжает меры по усилению разведывательно-диверсионной и контрснайперской работы с целью захвата в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщает Главное управления разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что также наблюдается активизация применения снайперских расчетов с целью увеличения потерь личного состава в передовых подразделениях Вооруженных сил Украины.

Кроме того, вследствие отвода противником с передовой отдельных подразделений, укомплектованных преимущественно российскими военнослужащими, наблюдается рост количества преступлений, совершенных ими против местного населения.

Напомним, 29 мая сообщалось, что боевики на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего, об исчезновении которого стало известно 24 мая. 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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