Командование боевиков на Донбассе усиливает меры с целью захвата в плен украинских военных

Боевики продолжают меры по усилению разведывательно-диверсионной и контрснайперской работы

Командование российских оккупационных войск на Донбассе продолжает меры по усилению разведывательно-диверсионной и контрснайперской работы с целью захвата в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщает Главное управления разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что также наблюдается активизация применения снайперских расчетов с целью увеличения потерь личного состава в передовых подразделениях Вооруженных сил Украины.

Кроме того, вследствие отвода противником с передовой отдельных подразделений, укомплектованных преимущественно российскими военнослужащими, наблюдается рост количества преступлений, совершенных ими против местного населения.

Напомним, 29 мая сообщалось, что боевики на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего, об исчезновении которого стало известно 24 мая.