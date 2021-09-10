Бойовики проведуть військові збори на Донбасі наступного тижня, - розвідка

Командування Збройних сил РФ продовжує підготовку мобілізаційного резерву для комплектування особовим складом з’єднань і частин на Донбасі. Чергові військові збори заплановані на наступний тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України .

Контроль проведення зборів здійснюватиме командний склад 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

"Наступного тижня окупанти проводять черговий збір військовозобов’язаних запасу. Оповіщення призивного складу здійснюється як за адресами проживання, так і за місцем їх працевлаштування", - йдеться в повідомленні.

Також за даними розвідки, керівників підприємств попереджають про сувору відповідальність у разі невиконання мобілізаційних планів.