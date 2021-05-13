"Золотий требл". Як "Динамо" виграло всі трофеї українського футболу в одному сезоні

Суперкубок

Перед стартом сезону футбольну Україну шокувала новина про нового головного тренера "Динамо" - команду очолив колишній наставник головного конкурента киян" Шахтаря " Мірча Луческу. Румунський фахівець був біля керма донеччан 12 років і за цей час ставав вісім разів чемпіоном України, шість разів володарем Кубка, вісім разів - Суперкубка і володарем Кубка УЄФА.

Такий прихід фанати "Динамо" не надто оцінили і влаштували справжній штурм офісу "біло-синіх" з вимогою відставки румуна. Президент Ігор Суркіс своє рішення не змінив. До того ж, зі старту з'явився результат. 25 серпня "Динамо" грало за Суперкубок з "Шахтарем" і впевнено обіграло "гірників" 3:1. За киян забивали Де Пена, Родрігес і Соль, у донеччан гол в активі Мораеса.

УПЛ

Вже в третьому турі "Динамо" вийшло на чисте перше місце, після осічки "Шахтаря" в матчі з "Зорею". І лідерство до кінця сезону так і не віддало. Правда, в першому колі і в цілому в сезоні єдиної поразки киянам завдав саме "Шахтар". У листопаді "гірники" в домашньому для "Динамо" матчі розбило "біло-синіх" 3:0. Але вже в другому колі, хоч і з більш скромним рахунком, але "Динамо" боржок повернуло - 1:0 і фактично гарантоване чемпіонство. У підсумку у фінальній таблиці "біло-сині" випередили головного конкурента аж на 11 очок, а чемпіонство святкували ще за три тури до кінця чемпіонату.

Кубок

"Динамо" і "Шахтар" стартували зі стадії 1/4 фіналу. І вже тут "гірники" несподівано вилетів з турніру від першолігового "Агробізнесу". Для "Динамо" ця стадія також стала непростою - перемога лише в серії пенальті над "Колосом".

Уже в півфіналі саме "Динамо" попалася команда з Волочиська, яку кияни впевнено обіграли 3:0. В результаті у вирішальному матчі "біло-синім" протистояла "Зоря", яка за підсумками сезону в УПЛ стала "бронзовою". Але в фіналі луганчани особливих проблем посів місце у воротах "Динамо" Бойко не доставили. Правда, і свої ворота досить добре захищали. Як результат - командам довелося грати два додаткові тайми по 15 хвилин. Але вже на старті першої 15-хвилинки "Динамо" відкрило рахунок завдяки голу Циганкова, а далі могло лише збільшувати різницю в рахунку. Але і без того трофей в свою скарбничку додало. Це, між іншим, вже 13 Кубок України для киян. Стільки ж у "Шахтаря".