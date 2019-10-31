В Золотому поліція і Нацгвардія посилили патрулювання

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Вулиці селища цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди

До несення служби в районі Золотого, де проходить процес розведення сил і засобів, залучені посилені патрулі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що в районі розведення сил виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди.

"Ми контролюємо весь периметр під'їзду і виїзду з селища, патрулюють вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський порядок", - повідомив заступник голови Нацполиции Вадим Троян.

Нагадаємо, у Золотому 29 жовтня почався процес розведення військ. Це стало можливим після того, як протягом 7 діб був дотриманий режим припинення вогню.

Також повідомлялося, що на ділянці розведення №2 в районі Золотого-4 представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ провели фіксацію відведення сил і засобів.

Крім цього РБК-Україна писало, що генсек НАТО Йенс Столтенберг під час виступу на брифінгу в Одесі, заявив, що Альянс вітає зусилля, спрямовані на мирне рішення конфлікту та на розведення сил в Золотом.