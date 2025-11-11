Золото снова подорожало: до максимума за три недели

Цены на золото во вторник, 11 ноября, продолжили рост, достигнув самого высокого уровня почти за три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рынок золота

Рынок поддержали ожидания инвесторов относительно возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре, а также признаки завершения правительственного шатдауна в США.

Как сообщает издание, спотовая цена золота поднялась на 0,4% - до 4131,32 доллара за унцию, что стало самым высоким показателем с 23 октября.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,4% - до 4137,50 доллара за унцию.

Тенденция к росту золота

Накануне Сенат США принял соглашение, которое возобновляет финансирование федеральных структур и завершает самую долгую приостановку работы правительства в истории страны.

"Идея о завершении локдауна сняла уровень неопределенности, что позволило рынкам вернуться к основному спекулятивному нарративу этого года", - отметил руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак.

По его словам, тенденция к росту золота может сохраниться до конца года, а путь наименьшего сопротивления сейчас ведет к октябрьским максимумам.

На прошлой неделе данные показали сокращение количества рабочих мест в США в октябре, в том числе в государственном и розничном секторах. Кроме того, потребительские настроения в стране снизились до минимума за последние 3,5 года из-за опасений экономических последствий правительственного "шатдауна".

Трейдеры оценивают вероятность в 64%, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в декабре. Председатель ФРС Стивен Миран заявил, что даже уменьшение на 50 пунктов может быть уместным, учитывая спад инфляции и рост безработицы.

Золото традиционно укрепляется в периоды низких ставок и экономической нестабильности.

На других рынках спотовое серебро подорожало на 0,5% - до 50,81 доллара за унцию, платина выросла на 0,7% - до 1588,80 доллара, а палладий - на 1,1% до 1430,54 доллара.