Золото побило рекорд в 4300 долларов за унцию: инвесторы бегут в "тихую гавань"

Спотовая цена на металл выросла на 0,3%, достигнув 4336,18 доллара, а в ходе торгов поднималась до 4378,69 доллара за унцию.

За неделю золото подорожало примерно на 8%, что стало самым сильным ростом за последние пять лет.

Аналитики связывают этот всплеск с тревогой инвесторов из-за проблем американских региональных банков, торговых конфликтов и ожиданий новых снижений ставок.

Инвесторы уходят в безопасные активы

По словам главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера, золото может подорожать еще больше.

"Уровень 4500 долларов за унцию может быть достигнут раньше, чем ожидается, но многое зависит от того, как долго продлятся опасения по поводу торговли между США и Китаем и угрозы шатдауна", - сказал эксперт.

Инвесторы активно переводят средства в золото, опасаясь проблем в банковской системе США.

"Обострение кредитных рисков у американских региональных банков дало трейдерам еще одну причину покупать золото", - отметил Уотерер.

ФРС готовит новое снижение ставки

Федеральный резерв, вероятно, продолжит цикл снижения ставок. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил о поддержке еще одного понижения на фоне ослабления рынка труда. Инвесторы ожидают, что регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов на заседании 29-30 октября и вновь в декабре.

Снижение ставок обычно поддерживает золото, поскольку металл не приносит доходности, но выигрывает в периоды низких процентных ставок.

Рынки серебра и платины

Серебро снизилось на 0,7% до 53,86 доллара за унцию, но сохранило недельный рост.

Ранее в сессии цены поднимались до рекордных 54,35 доллара, следуя за ростом золота.

Платина подешевела на 0,7% до 1701 доллара, а палладий - на 0,4% до 1607,93 доллара. Оба металла также завершают неделю с ростом.