Золото приблизилось к 5000 долларов: какая цена на серебро и другие металлы

Какая цена

Сегодня стоимость слитков выросла до более 4967 долларов за унцию и демонстрирует недельный рост почти на 8%. Главной причиной стал резкий спад курса доллара, который переживает худшую неделю за последние семь месяцев. Это сделало драгоценные металлы более привлекательными для инвесторов во всем мире.

Серебро поднялось почти до 100 долларов за унцию, установив исторический максимум. Платина также достигла рекордного уровня, тогда как палладий показал снижение.

По данным Bloomberg, золото подорожало на 0,3%. Серебро выросло на 2,6% - до 98,70 доллара, платина прибавила 0,4%, ранее обновив рекорд на уровне 2690,08 доллара. Индекс доллара Bloomberg остался почти без изменений после предыдущего снижения.

Что влияет

Аналитики отмечают, что золото все активнее рассматривают как защитный актив на фоне роста геополитических и финансовых рисков.

"Золото подвергается постоянной переоценке, поскольку появляются трещины в порядке, основанном на правилах после Второй мировой войны. Инвесторы все больше рассматривают золото как надежную защиту от этих трудно количественно оцениваемых рисков смены режима", - пояснили аналитики.

После лучшего годового результата с 1979 года слитки прибавили еще около 15% в начале этого года. Дополнительное давление на рынки создают заявления президента США Дональда Трампа относительно Федеральной резервной системы, а также обострение ситуации вокруг Венесуэлы и Гренландии.

На этом фоне Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на конец года до 5400 долларов за унцию, ожидая роста спроса со стороны частных инвесторов и центральных банков.