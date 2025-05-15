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Звезды "Ливерпуля", партнеры Зинченко и Ярмолюка: АПЛ объявила претендентов на титулы героев сезона

Четверг 15 мая 2025 15:30
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Звезды "Ливерпуля", партнеры Зинченко и Ярмолюка: АПЛ объявила претендентов на титулы героев сезона Фото: Мохамед Салах уже признавался лучшим игроком в сезоне-2017/18 (instagram.com/mosalah)
Автор: Андрей Костенко

Английская Премьер-лига официально представила претендентов на звание лучших игрока и тренера завершающегося сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Кто претендует на награды

На звание игрока сезона претендуют восемь футболистов. Среди них - сразу трое представителей "Ливерпуля": Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Райан Гравенберх. Также в списке - футболисты "Арсенала", "Ноттингема", "Брентфорда" и "Ньюкасла".

Претенденты на звание игрок сезона в АПЛ:

  • Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
  • Райан Гравенберх ("Ливерпуль")
  • Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем")
  • Крис Вуд ("Ноттингем")
  • Деклан Райс ("Арсенал")
  • Александер Исак ("Ньюкасл")
  • Бриан Мбемо ("Брентфорд")

Звезды &quot;Ливерпуля&quot;, партнеры Зинченко и Ярмолюка: АПЛ объявила претендентов на титулы героев сезона

В список номинантов на звание тренера сезона вошли пятеро специалистов.

Претенденты на звание тренер сезона в АПЛ:

  • Арне Слот ("Ливерпуль")
  • Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем")
  • Эдди Гау ("Ньюкасл")
  • Томас Франк ("Брентфорд")
  • Витор Перейра ("Вулверхэмптон")

Звезды &quot;Ливерпуля&quot;, партнеры Зинченко и Ярмолюка: АПЛ объявила претендентов на титулы героев сезона

Где и когда голосовать

Голосование за кандидатов доступно на официальном сайте EA SPORTS. Оно продлится до 19 мая. Результаты голосования болельщиков будут совмещены с выбором экспертного жюри. Победителя объявят на следующей неделе.

Отметим, что среди претендентов на игрока года двое футболистов, которые уже выигрывали эту награду. Салах признавался лучшим в сезоне-2017/18, а ван Дейк в 2018/19.

А вот среди тренеров все претендуют на свою первую награду.

В прошлом сезоне лучшим футболистом был назван Фил Фоден, а тренером - Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".

Награды лучшим в АПЛ: что известно

Премии существуют с сезона-1993/1994. За это время ни одному из футболистов не удалось стать ее обладателем больше, чем дважды.

По два раза лауреатами были: Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Неманья Видич и Кевин Де Брюйне.

А вот среди тренеров - полное преимущество Алекса Фергюсона, на счету которого 11 побед. Пять раз лучшим называли Гвардиолу.

Ранее в ФИФА сделали заявление о расширении ЧМ до 64 команд.

А "Болонья" победой в Кубке Италии установила исторический рекорд.

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