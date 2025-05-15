Звезды "Ливерпуля", партнеры Зинченко и Ярмолюка: АПЛ объявила претендентов на титулы героев сезона

Английская Премьер-лига официально представила претендентов на звание лучших игрока и тренера завершающегося сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Кто претендует на награды

На звание игрока сезона претендуют восемь футболистов. Среди них - сразу трое представителей "Ливерпуля": Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Райан Гравенберх. Также в списке - футболисты "Арсенала", "Ноттингема", "Брентфорда" и "Ньюкасла".

Претенденты на звание игрок сезона в АПЛ:

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Райан Гравенберх ("Ливерпуль")

Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем")

Крис Вуд ("Ноттингем")

Деклан Райс ("Арсенал")

Александер Исак ("Ньюкасл")

Бриан Мбемо ("Брентфорд")

В список номинантов на звание тренера сезона вошли пятеро специалистов.

Претенденты на звание тренер сезона в АПЛ:

Арне Слот ("Ливерпуль")

Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем")

Эдди Гау ("Ньюкасл")

Томас Франк ("Брентфорд")

Витор Перейра ("Вулверхэмптон")

Где и когда голосовать

Голосование за кандидатов доступно на официальном сайте EA SPORTS. Оно продлится до 19 мая. Результаты голосования болельщиков будут совмещены с выбором экспертного жюри. Победителя объявят на следующей неделе.

Отметим, что среди претендентов на игрока года двое футболистов, которые уже выигрывали эту награду. Салах признавался лучшим в сезоне-2017/18, а ван Дейк в 2018/19.

А вот среди тренеров все претендуют на свою первую награду.

В прошлом сезоне лучшим футболистом был назван Фил Фоден, а тренером - Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".

Награды лучшим в АПЛ: что известно

Премии существуют с сезона-1993/1994. За это время ни одному из футболистов не удалось стать ее обладателем больше, чем дважды.

По два раза лауреатами были: Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Неманья Видич и Кевин Де Брюйне.

А вот среди тренеров - полное преимущество Алекса Фергюсона, на счету которого 11 побед. Пять раз лучшим называли Гвардиолу.