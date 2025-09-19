"Золотой мяч"-2025: кто покажет церемонию в Украине

Где и когда смотреть церемонию

Церемония награждения состоится 22 октября в столице Франции. Мероприятие примет парижский театр "Шатле". Основное событие знаменательного вечера начнется в 21:00 по киевскому времени.

Официальным транслятором "Золотого мяча-2025" на территории Украины стал медиасервис MEGOGO.

Трансляция будет доступна на OTT-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S. Кроме того, событие можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале "MEGOGO СПОРТ".

Комментировать церемонию будут Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.

Какие награды найдут героев

В театре "Шатле" церемонию проведут нидерландская легенда футбола и обладатель "Золотого мяча-1987" Рууд Гуллит и британская спортивная журналистка Кейт Скотт.

В течение вечера France Football будет объявлять фамилии исполнителей, занявших в голосовании места с 30-го по 11-е. Позже объявят финальную десятку лучших и обладателя главного приза.

Перед вручением "Золотого мяча" раздадут другие награды - женский "Золотой мяч", приз Яшина, приз Мюллера, приз Копы, приз Сократеса, а также назовут лучших тренеров года мужской и женской команд.

Усман Дембеле (фото: Getty Images)

Кто фаворит "Золотого мяча-2025"

Главным претендентом на приз считают вингера французского ПСЖ Усмана Дембеле. В этом сезоне он с командой выиграл Лигу чемпионов и все французские титулы, а также дошел до финала Клубного чемпионата мира.

Конкуренцию французу постараются составить испанец Ламин Ямаль из "Барселоны", одноклубник по ПСЖ - португалец Витинья, бразилец из "Барселоны" Рафинья и египтянин Мохамед Салах из английского "Ливерпуля".