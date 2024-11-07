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Мбаппе вне сборной Франции: тренер считает, что так будет лучше

Париж, Четверг 07 ноября 2024 20:21
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Мбаппе вне сборной Франции: тренер считает, что так будет лучше Фото: Килиан Мбаппе (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не попал в заявку национальной команды своей страны на предстоящие в ноябре матчи Лиги наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х сборной.

Французы в рамках турнира сыграют с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября). Тренер "трехцветных" Дидье Дешам объяснил, почему решил обойтись без Мбаппе.

"Я общался с ним несколько раз. Хорошо подумав, принял такое решение. Думаю, так будет лучше, и я не собираюсь ни с кем спорить по этому поводу", – ответил он французским СМИ.

Дешам подчеркнул, что форвард хотел приехать в расположение сборной. Также он отметил, что невызов футболиста не связан с его проблемами за пределами поля.

Мбаппе вне сборной Франции: тренер считает, что так будет лучше

Мбаппе в Лиге наций: что известно

25-летний Мбаппе провел два первых матча сборной в турнире – против Италии (1:3) и Бельгии (2:0). На октябрьские игры с Израилем (4:1) и Бельгией (2:1) его не вызвали. Тогда отсутствие нападаюшего объяснили необходимостью восстановления после травмы.

Футболист воспользовался свободным временем для визита в шведский Стокгольм. Местные медиа впоследствии связали его с возможным изнасилованием. Мбаппе отверг обвинения, назвав их "фейковыми новостями".

Сборная Франции после четырех туров имеет в активе девять очков и претендует на одну из двух путевок в четвертьфинал. Лидируют в квартете итальянцы, опережающие подопечных Дешама на одно очко.

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