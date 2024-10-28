Держал в тени Руни и Роналду: каким футболистом был новый тренер МЮ ван Нистелрой

Ван Нистелрой родился и вырос в городке Осс, подарившему миру поп-диву 80-х C. C. Catch. В 16 попал в структуру скромного "Ден Босха" из соседнего города. Там его переквалифицировали из исполнителя средней линии в центрфорварда.

В сезоне 1993/94 дебютировал на профессиональном уровне в Ээрсте Дивизи. Раскрылся в кампании 1996/97, когда оформил 12 мячей в 31-м матче. Представитель Эредивизи "Херенвен" вдохновился прогрессом ван Нистелроя и отдал около 800 тысяч гульденов за нападающего.

В составе "суперфризов" провел только сезон (13 голов) и уехал в ПСВ. "Херенвен" получил за бомбардира около 14 млн в национальной валюте. В рядах нидерландского гранда шокировал статистикой – 77 мячей за 90 матчей во всех турнирах.

Ван Нистелрой мог перейти в Манчестер Юнайтед летом 2000 года. Манкунианцы подготовили 18,5 млн фунтов, но настаивали на дополнительном медицинском обследовании. ПСВ дал от ворот поворот, а уже на следующий день на тренировке нападающий порвал "кресты" и пропустил почти год.

Следующим летом МЮ выложил 19 млн в британской валюте за форварда. Ван Нистелрой отблагодарил за доверие в стартовом туре английской Премьер-лиги 2001/02, забив дважды столичному "Фулхэму". Он стал лучшим бомбардиром команды (23 мяча), но чемпионом стал лондонский "Арсенал".

Реваншировались манкуниацы в следующем сезоне. "Юнайтед" стал чемпионом, а ван Нистелрой – первым снайпером чемпионата Англии. Этот титул остался единственным для нидерландца на "Олд Траффорд", поскольку в последующих кампаниях триумфовали столичные "Арсенал" и "Челси" (дважды).

Последним аккордом ван Нистелроя на Альбионе стал сезон 2005/06. Он начал с четырех результативных матчей, но в середине кампании пал в немилость сэра Алекса Фергюсона. Пресса трубила о конфликте с тренером и даже потасовке с юным Криштиану Роналду на тренировке.

Даже в роли полурезервиста ван Нистелрой умудрился стать лучшим голеадором команды в сезоне (24 гола во всех турнирах). Впрочем, вдохновленный поступью Уэйна Руни и того же Роналду Фергюсон согласился продать нидерландца в мадридский "Реал" за 14-15 млн евро.

На "Бернабеу" ван Нистелрой был ведущим исполнителем в первых двух сезонах. С первой попытки он стал первым снайпером Ла Лиги и помог "сливочным" завоевать два титула подряд – с Фабио Капелло и Берндом Шустером во главе соответственно.

На третий год в рядах "Реала" получил тяжелую травму колена и пропустил почти весь сезон. На старте кампании 2009/10 перебрался в немецкий "Гамбург". Там, как и в испанской "Малаге" образца 2011-2012 гг., уже не был тем прежним ван Нистелроем.

За годы игровой карьеры снискал славу футбольного браконьера. Ван Нистелрой был прирожденным нападающим, который каждый раз оказывался в нужном месте в нужное время. Его хищническое чутье позволяло избегать офсайдных ловушек и вовремя освобождаться от опеки защитников.

Фото: Рууд ван Нистелрой неумышленно "подсидел" Эрика тен Хага (facebook.com/manchesterunited)

После небольшой паузы вернулся в футбол тренером. Начинал с команды U-17 ПСВ, позже работал с нападающими юношеских и молодежных команд гранда. Параллельно был помощником Гуса Хиддинка и Дейли Блинда в сборной Нидерландов.

В 2021 году возглавил дубль ПСВ. Под руководством ван Нистелроя "Йонг ПСВ" финишировал на 12-й строчке в Ээрсте Дивизи. После отставки Рогера Шмидта стал наставником первой команды "красно-белых" перед сезоном 2022/23 и закончил чемпионат вторым.

С тех пор находился без работы, пока летом ван Нистелроя не позвал МЮ. Сначала экс-нападающего сборной Нидерландов (70 матчей, 35 голов) даже сватали на роль главного тренера. В конце концов стал ассистентом Эрика тен Хага, а теперь его заменит.