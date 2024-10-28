Держал в тени Руни и Роналду: каким футболистом был новый тренер МЮ ван Нистелрой
Нидерландский специалист Рууд ван Нистелрой, по крайней мере, временно возглавил английский "Манчестер Юнайтед" вместо своего соотечественника Эрика тен Хага.
Самые интересные факты из биографии Рууда ван Нистелроя – в подборке РБК-Украина.
Ван Нистелрой родился и вырос в городке Осс, подарившему миру поп-диву 80-х C. C. Catch. В 16 попал в структуру скромного "Ден Босха" из соседнего города. Там его переквалифицировали из исполнителя средней линии в центрфорварда.
В сезоне 1993/94 дебютировал на профессиональном уровне в Ээрсте Дивизи. Раскрылся в кампании 1996/97, когда оформил 12 мячей в 31-м матче. Представитель Эредивизи "Херенвен" вдохновился прогрессом ван Нистелроя и отдал около 800 тысяч гульденов за нападающего.
В составе "суперфризов" провел только сезон (13 голов) и уехал в ПСВ. "Херенвен" получил за бомбардира около 14 млн в национальной валюте. В рядах нидерландского гранда шокировал статистикой – 77 мячей за 90 матчей во всех турнирах.
Ван Нистелрой мог перейти в Манчестер Юнайтед летом 2000 года. Манкунианцы подготовили 18,5 млн фунтов, но настаивали на дополнительном медицинском обследовании. ПСВ дал от ворот поворот, а уже на следующий день на тренировке нападающий порвал "кресты" и пропустил почти год.
Следующим летом МЮ выложил 19 млн в британской валюте за форварда. Ван Нистелрой отблагодарил за доверие в стартовом туре английской Премьер-лиги 2001/02, забив дважды столичному "Фулхэму". Он стал лучшим бомбардиром команды (23 мяча), но чемпионом стал лондонский "Арсенал".
Реваншировались манкуниацы в следующем сезоне. "Юнайтед" стал чемпионом, а ван Нистелрой – первым снайпером чемпионата Англии. Этот титул остался единственным для нидерландца на "Олд Траффорд", поскольку в последующих кампаниях триумфовали столичные "Арсенал" и "Челси" (дважды).
Последним аккордом ван Нистелроя на Альбионе стал сезон 2005/06. Он начал с четырех результативных матчей, но в середине кампании пал в немилость сэра Алекса Фергюсона. Пресса трубила о конфликте с тренером и даже потасовке с юным Криштиану Роналду на тренировке.
Даже в роли полурезервиста ван Нистелрой умудрился стать лучшим голеадором команды в сезоне (24 гола во всех турнирах). Впрочем, вдохновленный поступью Уэйна Руни и того же Роналду Фергюсон согласился продать нидерландца в мадридский "Реал" за 14-15 млн евро.
На "Бернабеу" ван Нистелрой был ведущим исполнителем в первых двух сезонах. С первой попытки он стал первым снайпером Ла Лиги и помог "сливочным" завоевать два титула подряд – с Фабио Капелло и Берндом Шустером во главе соответственно.
На третий год в рядах "Реала" получил тяжелую травму колена и пропустил почти весь сезон. На старте кампании 2009/10 перебрался в немецкий "Гамбург". Там, как и в испанской "Малаге" образца 2011-2012 гг., уже не был тем прежним ван Нистелроем.
За годы игровой карьеры снискал славу футбольного браконьера. Ван Нистелрой был прирожденным нападающим, который каждый раз оказывался в нужном месте в нужное время. Его хищническое чутье позволяло избегать офсайдных ловушек и вовремя освобождаться от опеки защитников.
Фото: Рууд ван Нистелрой неумышленно "подсидел" Эрика тен Хага (facebook.com/manchesterunited)
После небольшой паузы вернулся в футбол тренером. Начинал с команды U-17 ПСВ, позже работал с нападающими юношеских и молодежных команд гранда. Параллельно был помощником Гуса Хиддинка и Дейли Блинда в сборной Нидерландов.
В 2021 году возглавил дубль ПСВ. Под руководством ван Нистелроя "Йонг ПСВ" финишировал на 12-й строчке в Ээрсте Дивизи. После отставки Рогера Шмидта стал наставником первой команды "красно-белых" перед сезоном 2022/23 и закончил чемпионат вторым.
С тех пор находился без работы, пока летом ван Нистелроя не позвал МЮ. Сначала экс-нападающего сборной Нидерландов (70 матчей, 35 голов) даже сватали на роль главного тренера. В конце концов стал ассистентом Эрика тен Хага, а теперь его заменит.
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