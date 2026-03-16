Золотая лихорадка закончилась? Как война на Ближнем Востоке ударила по инвесторам

Мировые рынки вошли в фазу турбулентности, которая смутила даже опытных инвесторов. Несмотря на то, что война на Ближнем Востоке традиционно должна была бы подтолкнуть цены на золото вверх, произошло обратное: драгоценный металл обвалился ниже психологической отметки в $5000 за унцию. Главным "виновником" стала нефть.

Нефтяной капкан для золота

Третья неделя масштабного конфликта на Ближнем Востоке ознаменовалась атаками на ключевую энергетическую инфраструктуру. Цены на сырую нефть стремительно приблизились к отметке $100 за баррель после обмена ударами между США и Ираном по экспортным центрам.

Именно этот скачок стоимости энергоносителей "подставил подножку" золоту. Дорогая нефть автоматически означает рост инфляции, а высокая инфляция заставляет Федеральную резервную систему (ФРС) США отказываться от планов по снижению процентных ставок.

Почему это важно: Когда ставки высоки, инвесторы выбирают облигации или депозиты, которые приносят реальный доход. Золото же не приносит процентов, поэтому в условиях "дорогих денег" оно теряет свою привлекательность.

Ставка на выживание: ФРС меняет правила игры

Трейдеры, которые еще месяц назад надеялись на смягчение монетарной политики, теперь изменили прогнозы.

Заседание ФРС: На этой неделе рынок практически не ожидает снижения ставок. Потребительский пессимизм: Настроения американцев упали до 3-месячного минимума. Люди боятся заоблачных цен на бензин, что замедляет экономический рост. Эффект домино: Падение потребления + высокие расходы на заимствования = давление на драгоценные металлы.

Геополитический тупик: Трамп и Иран

Неопределенность добавляют и дипломатические игры. Хотя Дональд Трамп намекает на возможность сделки с Тегераном, его администрация требует значительно более жестких условий. В то же время Иран официально отрицает любые переговоры. Аналитики предполагают, что активная фаза конфликта может продлиться еще 4-6 недель, что заставляет инвесторов выходить из рисковых активов и искать кэш.

Что с ценами сейчас?

На утренних торгах 16 марта зафиксированы следующие показатели:

Золото (спот): упало на 0,7% - до $4 986,34 за унцию.

Серебро: снизилось до $80,03 .

Нефть: удерживается на уровне $97,80.

Стоит ли продавать золото?

Несмотря на текущее падение, золото все еще прибавило 16% стоимости с начала года. Некоторые эксперты Bloomberg считают, что нынешнее пике - это лишь временная реакция на "нефтяной шок". Если мир войдет в состояние стагфляции (высокая инфляция при нулевом росте экономики), золото может снова стать единственным активом, способным спасти капитал в долгосрочной перспективе.