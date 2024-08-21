Снятие ограничений для ВСУ на применение оружия Запада поможет мирным усилиям, - Боррель

Что предшествовало

Напомним, партнеры Украины с прошлого года предоставляют украинским воинам дальнобойные ракеты. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 250 километров. Но подобное вооружение ВСУ не могут применять для ударов по территории России.

В частности, такие ограничения ввели США. Они разрешают украинским защитникам использовать переданное вооружение только для ударов по российским оккупантам, которые находятся вблизи границы. При этом использовать для дальнобойных ударов по РФ ракеты ATACMS - запрещено.

После начала украинской операции в Курской области страны Запада могут изменить свою позицию по этому вопросу. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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