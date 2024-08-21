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Снятие ограничений для ВСУ на применение оружия Запада поможет мирным усилиям, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Отмена ограничений для Украины на использование переданного странами Запада оружия поможет продвинуть мирные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в Twitter.

По словам Борреля, снятие ограничений для Украины на применение западного вооружения против российских военных позволило бы:

  • укрепить украинскою самообороны, поскольку РФ лишится "логова" для нападений и обстрелов украинских городов и инфраструктуры.
  • спасти жизни людей и уменьшить разрушения в Украине.
  • способствовать продвижению мирных усилий.

По словам чиновника, он передал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что ЕС полностью поддерживает борьбу Украины против российской агрессии. 

"Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины", - добавил он. 

 

Что предшествовало

Напомним, партнеры Украины с прошлого года предоставляют украинским воинам дальнобойные ракеты. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 250 километров. Но подобное вооружение ВСУ не могут применять для ударов по территории России.

В частности, такие ограничения ввели США. Они разрешают украинским защитникам использовать переданное вооружение только для ударов по российским оккупантам, которые находятся вблизи границы. При этом использовать для дальнобойных ударов по РФ ракеты ATACMS - запрещено.

После начала украинской операции в Курской области страны Запада могут изменить свою позицию по этому вопросу. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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