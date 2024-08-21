Зняття обмежень для ЗСУ на застосування зброї Заходу допоможе мирним зусиллям, - Боррель

Що передувало

Нагадаємо, партнери України з минулого року надають українським воїнам далекобійні ракети. Вони здатні знищувати цілі на відстані до 250 км. Але подібне озброєння ЗСУ не можуть застосовувати для ударів по території Росії.

Зокрема, такі обмеження запровадили США. Вони дозволяють українським захисникам використовувати передане озброєння лише для ударів по російських окупантах, що знаходяться поблизу кордону. При цьому використовувати для далекобійних ударів по РФ ракети ATACMS заборонено.

Після початку української операції у Курській області країни Заходу можуть змінити свою позицію щодо цього питання. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.