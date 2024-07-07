"Снят" или "исключен" с воинского учета. В чем разница: разъяснение
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация и иногда возникает вопрос: в чем разница между "снятым" и "исключенным" с воинского учета. И не зря, ведь эти понятия отличаются по основаниям и последствиям.
Подробнее об этом - в материале РБК-Украина ниже.
Важно не путать эти два понятия, ведь одно из них временное явление. А именно - "снят с воинского учета". Поскольку это отменяет статус военнообязанного. То есть в таком случае гражданин продолжает проходить военно-врачебную комиссию, обновлять данные, в частности, по изменению места жительства и так далее. Следует заметить, что снятие временное и предполагает возвращение на учет через то или иное время в соответствии с обстоятельствами (например после отбывания наказания за нетяжкое преступление).
Что касается понятия "исключен с воинского учета", то оно означает, что человек непригоден к службе и не подлежит мобилизации. То есть лицо освобождается от воинского долга. Такие категории не должны обновлять свои данные. Но могут быть и исключения, когда в военно-учетном документе нет отметки об исключении. Тогда следует обращаться в ТЦК и СП для уточнения.
Кто подлежит снятию с воинского учета
Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", снятию с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане Украины:
1) с воинского учета призывников:
- достигших 25-летнего возраста (после этого происходит взятие на воинский учет военнообязанных);
- выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на воинский учет в другом районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки по новому месту жительства;
- которые призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- прошедшие базовую общевойсковую подготовку;
- освобожденные от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья - после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
- получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;
- которые направлены на альтернативную (невоенную) службу (прим. - в мирное время);
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
2) с воинского учета военнообязанных:
- выбывшие в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставшие на воинский учет по новому месту жительства;
- которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- которые отнесены к военному оперативному резерву;
- в других случаях - по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.
3) с воинского учета резервистов:
- выбывшие в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставшие на воинский учет по новому месту жительства;
- которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
- достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из военного оперативного резерва;
- какие направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- в других случаях - по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.
Кто подлежит исключению с воинского учета
Так, согласно этой же статье закона, которая упоминалась выше, исключению из воинского учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане Украины:
- умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;
- прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе.
Важно. У гражданина, исключенного с воинского учета, военно-учетный документ не изымается. В него просто вносятся данные о таком исключении.
Напомним, что согласно новому закону о мобилизации в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию ТЦК, полицейского или представителя Госпогранслужбы.
К тому же, в ГПСУ заявили, что с 17 июля 2024 года соответствующий документ на границе будут проверять у всех мужчин призывного возраста. Он может быть как в бумажном, так и в электронном виде. В случае его отсутствия, таким лицам будут отказывать в пересечении госграницы.
При подготовке материала использовались: Facebook-страница Волынского ОТЦК и СП, сайт army.gov.ua, а также ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".
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