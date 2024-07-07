"Снят" или "исключен" с воинского учета. В чем разница: разъяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация и иногда возникает вопрос: в чем разница между "снятым" и "исключенным" с воинского учета. И не зря, ведь эти понятия отличаются по основаниям и последствиям.

Важно не путать эти два понятия, ведь одно из них временное явление. А именно - "снят с воинского учета". Поскольку это отменяет статус военнообязанного. То есть в таком случае гражданин продолжает проходить военно-врачебную комиссию, обновлять данные, в частности, по изменению места жительства и так далее. Следует заметить, что снятие временное и предполагает возвращение на учет через то или иное время в соответствии с обстоятельствами (например после отбывания наказания за нетяжкое преступление).

Что касается понятия "исключен с воинского учета", то оно означает, что человек непригоден к службе и не подлежит мобилизации. То есть лицо освобождается от воинского долга. Такие категории не должны обновлять свои данные. Но могут быть и исключения, когда в военно-учетном документе нет отметки об исключении. Тогда следует обращаться в ТЦК и СП для уточнения.

Кто подлежит снятию с воинского учета

Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", снятию с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане Украины:

1) с воинского учета призывников:

достигших 25-летнего возраста (после этого происходит взятие на воинский учет военнообязанных);

выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на воинский учет в другом районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки по новому месту жительства;

которые призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

прошедшие базовую общевойсковую подготовку;

освобожденные от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья - после подтверждения решения комиссией высшего уровня;

получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;

которые направлены на альтернативную (невоенную) службу (прим. - в мирное время);

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

2) с воинского учета военнообязанных:

выбывшие в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставшие на воинский учет по новому месту жительства;

которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

которые отнесены к военному оперативному резерву;

в других случаях - по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

3) с воинского учета резервистов:

выбывшие в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставшие на воинский учет по новому месту жительства;

которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;

достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из военного оперативного резерва;

какие направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

в других случаях - по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

Кто подлежит исключению с воинского учета

Так, согласно этой же статье закона, которая упоминалась выше, исключению из воинского учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане Украины:

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Важно. У гражданина, исключенного с воинского учета, военно-учетный документ не изымается. В него просто вносятся данные о таком исключении.