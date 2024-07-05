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Украинских мужчин не будут пускать за границу без военно-учетного документа, - ГПСУ

Украина, Пятница 05 июля 2024 16:37
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Украинских мужчин не будут пускать за границу без военно-учетного документа, - ГПСУ Фото: Андрей Демченко, спикер ГПСУ (mediacenter.org.ua)
Автор: Иван Носальский, Мария Кучерявец

В Украине с 17 июля у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут проверять военно-учетный документ на границе. Это является обязательным условием для выезда из страны.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Он напомнил, что 16 июля истекает двухмесячный срок, в течение которого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были стать на воинский учет или обновить военно-учетные данные.

"Учитывая это, начиная с 00:00 17 июля, пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. В случае отсутствия военно-учетного документа, пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины", - отметил Демченко.

Он также уточнил, что еще одной причиной для отказа в пересечении границы будет статус "розыска". В таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции.

По словам Демченко, категории лиц, которым разрешен выезд из Украины, не изменились.

Спикер ГПСУ напомнил, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть отсрочка, а также те, кто исключен из воинского учета по состоянию здоровья, имеют право на пересечение границы при наличии информации в военно-учетных документах о получении такой отсрочки (исключении из воинского учета).

Что предшествовало

Напомним, 16 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно одной из его норм, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить военно-учетные данные за 2 месяца. Сделать это можно в ТЦК, ЦНАПах или приложении "Резерв+".

Также недавно в приложение "Резерв+" добавили военно-учетный документ. Он приравнивается к бумажному.

Недавно в Минобороны назвали наиболее популярные фейки, которые касаются "Резерв+". Один из них - электронные повестки.

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