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В Полтавской области подростки-насильники отделались штрафом. Омбудсмен требует расследования

Полтавская область, Суббота 31 августа 2024 18:14
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В Полтавской области подростки-насильники отделались штрафом. Омбудсмен требует расследования Фото: украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (facebook.com dmytro lubinets)
Автор: Карина Левицкая

В Полтавской области подростки избили и совершили сексуальное насилие над несовершеннолетним парнем. Правоохранители выписали штраф в 850 гривен их родителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Из соцсетей мне стало известно, что в селе Котельва трое юношей издевались над 12-летним парнем. Его избили и совершили сексуальное насилие", - сообщил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что, как только он об этом узнал, его представитель в Полтавской области Владислав Носенко совместно с начальником Полтавской Районной военной администрации Дмитрием Романовым выехали на место и пообщались с главой территориальной общины, руководителем службы по делам детей и руководителем местной полиции.

По словам Лубинца, его команда установила, что, по словам представителей органов местной власти и правоохранительных органов, событие произошло еще в середине июня этого года.

Он отметил, что правоохранительные органы о данном факте узнали только 5 августа и не приступили к досудебному расследованию, а составили административные протоколы на родителей двух парней.

"Родители отделались штрафом 850 грн! Третьего парня в то время даже не пытались установить... С каких пор факты сексуального насилия над детьми не расследуются правоохранительными органами в рамках уголовного производства?", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены только тогда, когда это событие получило общественную огласку.

"Срочно подготовил письмо руководству Национальной полиции с требованием провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности", - отметил он.

Дела насильников в Украине

Напомним, в начале прошлого года в сети разгорелся скандал после того, как ребята из Ивано-Франковска обнародовали в соцсетях фото и видео, на которых они издевались над девушками.

Позже суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия злоумышленникам грозит до 7 лет заключения.

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